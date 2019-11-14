Erdoğan: Mektupları Trump'a tekrar takdim ettim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump'ın ifadeleri şöyle:

- Sözlerime başlarken hanımefendiye hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin first ladysi hanımefendiye. Çok harika verimli toplantı geçirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Serkan Gölge'yi bıraktığı için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kendisi gözaltındaydı. Bu güzel jestti. Teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu ABD için ve Türkiye için iyi haber. Türkiye herkesin bildiği gibi NATO müttefiki aynı zamanda ABD'nin çok önemli müttefiki. İki ülke arasında diplomasi, barış ve refahın olduğu gelecek için çok önemli. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben samimi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Suriye'deki durum, geçen ay Pence ve Pompeo'yu göndermiştim. Görüşmeler gerçekleştirmişti. O'Brien de aynı şekilde sayın Erdoğan'la görüştüler. Buradaki görüşmeler çok başarılı oldu. O günkü görüşmelerde çok şey başardılar. Bu karmaşık durumun iyileştirilmesi adına gelişme kaydettiler. Ateşkes devam ediyor. Cumhurbaşkanına işbirliği için teşekkür ediyorum.

'Türkiye'nin S-400 alımı bizim için ciddi zorluklar çıkarıyor'

- Türkiye yapması gerekenleri yapmaya devam edecek. Ben Cumhurbaşkanını çok destekliyorum. Ateşkes her ne kadar karmaşık da olsa ileriye doğru gidiyor. ABD ve Türkiye başka güvenlik konularında da birlikte çalışıyorlar. Türkiye, ABD'den sonra NATO'da en büyük ikinci ordu. Türkiye savunma harcamasını düzenli olarak arttırmaya devam ettirdi. 29 ülke arasında NATO'ya karşı yükümlülüklerini yerine getiren ülkelerden. Afganistan'daki misyona kararlı destek verdi. Buradaki ortaklık, DEAŞ'ın yıkılması için çok önemli oldu. Yakın zamanda El Bağdadi öldürüldü. Türkiye belli alanlarda çok yardımcı oldu. Bunu takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına müteşekkiriz. İşbirliği, ticaret, savunma, askeri ekipman programlarımız devam ediyor. Milyarlarca dolar değerinde satış söz konusu Türkiye'de. F-35 için parçalar üretiyorlar. Türkiye'nin S-400 alımı bizim için ciddi zorluklar ortaya çıkarıyor. Bugün de üzerinde konuştuk, gelecekte de konuşacağız. Umuyorum çözmeyi başaracağız. Dışişleri Bakanları ve güvenlik danışmanları S-400 için görüşme yapmaya devam edecekler.

- Yaklaşık 100 milyar dolar civarına ticaretimizi getirmek istiyoruz. O da şu andaki dört katı olur. Hedefimiz ticareti arttırmak ve ikili ilişkilerimizi devam ettirmek. Çin'le yapılan ticaret anlaşması da hızlı şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ne olup bittiğini göreceğiz. Çin bir anlaşma yapmak istiyor. ABD ticaret ve yatırımların önündeki engelleri kaldırmak bizim amacımız. Türkiye'nin de pazarını açmasını istiyoruz. Bunu yapıyorlar zaten. ABD ürünlerine pazarlarını açıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı, ABD Türkiye ittifakı çok güçlü olabilir. Sadece Ortadoğu için değil dünyanın bütün yerlerinde işbirliği olabilir. Siz Türk halkı için işbirliği yapıyorsunuz. Halklarımız çıkarları için birlikte çalışıyor olacağız. Hem kişisel hem de Türkiye ile çok olumlu, dostane ilişkilerimiz var. Bunları daha iyi ilişkilere dönüştürmek istiyoruz. Teşekkür ederim.

Erdoğan: Temsilciler Meclisi Kararları Türk milletini incitti

"Trump 'Sert adam olmayın' diye sizi uyarmıştı, bu uyarıyı neden dikkate almadınız?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, ''Bu mektupları sayın Başkan'a takdim ettim. Terörist Abdi Şahin'in böyle karşılanması bizi üzmüştür'' şeklinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

- Öncelikle değerli dostum Başkan Trump'a ve kıymetli eşlerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Bugün sayın başkanla gündemimizde yer alan konularda samimi görüşmeler kaydettik. Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminlerde ilerletilmesi konusunda hemfikiriz. İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumları konusunda sayın Başkanla karşılıklı irademizi teyit ettik. DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesinin önemine değindik. Özellikle Bağdadi'nin ölümünün sonra süreçte cezaevinden kaçmaya çalışan gerek ülkemizde şu anda 2 bin 200 civarında DEAŞ'lı tutuklu veya mahkumdur. Barış Pınarı Harekatında terörle mücadelede yeni ve önemli adım atmıştır. PKK/YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçılığına ağır darbe vurmuştur. 17 Ekim mutabakatımızla Suriye'de iş birliğimizin geliştirilmesi için önemli bir fırsat yakaladığımızı düşünüyoruz.

- PKK/YPG bu mutabakatı bozmak için askerlerimizi sivilleri hedef alan provokatif saldırılar düzenliyor. Son 24 saat içinde terör örgütü tarafından tam 19 saldırı ve taciz gerçekleştirildi. Tel Abyad'da patlamada 13 sivil hayatını kaybetti. Suriye'de kalıcı çözüm bulabilmek için ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.

- Önümüze ikili münasebetleri dinamitleyecek yeni sorunlar koymaya gayret ediyorlar. Temsilciler Meclisi'nde alınan kararların milletimizi incittiğini sayın başkanla görüştüm. 104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış meselede karar vericiler siyasetçiler değil tarihçiler olmalıdır. Bu konuda başımız dik, alnımız aktır. Türkiye bu konudaki diyalogdan ve özgür tartışma ortamından yanadır. Bütün arşivlerimizi açmış durumundayız. Silahlı kuvvetlerimizin 1 milyona aşkın belgesi mevcuttur. Her an bunları görebilirler, araştırmalarını yapabilirler.

- Türkiye ve ABD DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bu amacı gerçekleştirebileceği en güvenilir ortağı Türkiye'dir, öyle olmalıdır. Ülkemiz DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden ve bu uğurda şehitler veren tek NATO müttefikidir. Bugüne kadar 7 bin 680 yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini değerlendirdiğimiz yaklaşık 77 bin kişiye de ülkemize giriş yasağı koyduk. Şu an hapishanelerimizde 40 farklı ülke vatandaşı 1216 DEAŞ mensubu var. PKK/YPG'nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye geçen aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 287 kişiyi yakaladık.

- Şahsımı yayınlarında manşet yaparak hedef gösteren sadece Türkiye'de 304 vatandaşımızın ölümüne yol açan bu terör örgütüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yabancı terörist savaşçıların kaynak ülkelerce alınması da büyük önem arz ediyor. Avrupa'dakiler başta olmak üzere kaynak ülkelerini geri kabule ikna etme konusunda sayın Başkan'la ortak anlayışa sahibiz.

- Bu ülkede yaklaşık 9 sene önce çatışmalar başladığında hadiselerden en fazla etkilenen biz olduk. Halihazırda 3 milyon 650 bini Suriyeli daha çok Arap, Ezidi, Keldani olmak üzere, bunun yanında 350 bini de Kürtlerden oluşan 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Bu insanlar için bütçemizden şu ana kadar 40 milyar doları aşkın harcama yaptık. Avrupa ise bize şu ana kadar söz verdiği halde ne yazık ki 3 milyar avro gibi bir desteği STK'lerimize sağladı. Suriye toprakları üzerinde yaşayan 3 milyon insana düzenli insani yardım gönderiyoruz.

- 2015 yılındaki G20 Antalya Zirvesi'nde yaptığım güvenli bölge oluşturma çağrısı zamanında hayata geçmediği için 10 binlerce masum hayatını kaybetti. Bu sorunun ilanihaye böyle devam etmesi mümkün değildir. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile 4 bin kilometrekarelik alanı terörden arındırmıştık. Sayın Başkan'ın da güvenli bölge ilanı talebine aynen katılıyorum, bunu gerçekleştirmemizin çok çok önemli olduğuna da inanıyorum. Daha önce Fırat Kalkanı dedim, Zeytin Dalı dedim ama 365 bin Suriyeli'nin kendi topraklarına geri dönüşünü sağladık Cerablus'ta. Güvenlikli hale getirdiğimiz şehirlere geri dönüşler başladı. Sayın Trump'la başlattığımız projeyi hayata geçirebilirsek önümüzdeki dönemde geri dönenlerin sayısı daha da artacaktır.

Trump şöyle devam etti:

- Bazı senatörlerle de görüştüm. 5 tanesi katıldı. Başka katılmak isteyenler de oldu. Onlarla da iletişime devam edeceğiz. Bizlere katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Gelip Cumhurbaşkanıyla görüştükleri için de, sıcak tartışmalar, görüşmeler için teşekkür ederim.

SORU: Şu anda karşılaşmakta olduğunuz azil konusuyla ilgili görüşlerinizi sormak istiyorum.

TRUMP: Cadı avından mı bahsediyorsunuz, şaka gibi. 1 dakikasını bile izlemedim. Sayın Cumhurbaşkanıyla görüştüm, bu azil duruşmalarından çok daha önemli konu. Başlatan kişi çok yanlış bilgiler vererek başlattı. Benim Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefonla görüşmem başta konu olmak üzerine. Zaten onun yazıya dökümüne bile baksanız, ki önemli hukukçular bunu incelediler. Benim yaptığım açıklamalar, telefon görüşmesinin sorunsuz olduğunu belirttiler. Ülkenin böyle şeyler yaşamış olması, bu beyefendinin vaktini harcamış olmamız, Ortadoğu'yu konuşmayı tercih ederim.

SORU: Suriyelilerin vatanlarına konusunu Avrupalı liderlerle görüşme şansını buldunuz mu?

'IŞİD'in iki lideri tamam, şimdi üçüncü liderinin peşindeyiz'

TRUMP: Türkiye bunun mali yükünü çekti. 40 milyardan fazla harcama yapmak zorunda kaldılar. Yani çok yüksek miktarda para harcandı. 40 milyar dolar harcandı. Avrupa şu ana kadar 3 milyar katkıda bulundu. Bu insanlar bırakılsa Avrupa'nın içinden geçerek ilerlerler. Bu da Avrupa'ya hasar verir. Avrupa'yla görüştüm. Fransa, İngiltere ve Almanya'dan DEAŞ'lılar çıktı. Sordum onlara 'bu kişileri geri almak ister misiniz' diye. Onlar da 'hayır' dediler. Adil değil tabii. Türkiye kaçmış olan herkesi tekrar yakaladı. Ben Ortadoğu konusuna eğildim, 1 ay öncesi itibarıyla yüzde 100 oranında DEAŞ'ı etkisiz hale getirebildik. Bağdadi konusunda attığımız adım, kendisi lideriydi. İki numaralı kişiyi de aynı şekilde, şu anda üçüncünün peşindeyiz, Türkiye bu mücadelede bize çok yardımcı oldu. AB ülkeleri Suriyeli göçmenler konusunda para ödemeli.

SORU: Hristiyan azınlıklar kendilerini zor durumda hissediyorlar. Türkiye'nin hristiyan azınlıkları koruyacağını garanti edebiliyor musunuz Suriye'de?

'Suriye'deki Hıristiyanların ibadethanelerini biz onarıyoruz'

ERDOĞAN: Keldani, Ezidi, hristiyanlar noktasında da bizim özel gayretimiz, çalışmamız var. Gerek Suriye tarafında kalan ve ibadethaneleri bile yıkılmış durumda olanların biz ibadethanelerini de yeniden restore etmek suretiyle ibadetlerini yapma fırsatını da onlara hazırlamış vaziyettedir. Gerek Keldani, Ezidi, Arami, hristiyan bütün bunlardan bizim tarafımıza geçmiş olanlar bir sıkıntı yaşamıyor. Suriye tarafında kalanlarla ilgili onların imkanları mümkün oldukça özel şartta hallediyoruz. Yiyecek, giyecek ilaç götürüyoruz.

SORU: Obama'nın kusurlu dış politikasının enkazını devraldınız. Bu politikaların bir tanesi de YPG-PKK ile ABD politikasının hizalanması olmuştu. YPG'nin liderini de Mazlum Kobani'yi Beyaz Saray'a davet ettiniz. Bu kişi Türkiye içerisinde 164 askerimiz, 40 sivilin ölümünden sorumlu. Bu kişiyi tekrar davet etmeyi düşünüyor musunuz?

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile işbirliği çok harika'

TRUMP: Birlikte çok yakından çalışıyoruz, aynı zamanda sizin Cumhurbaşkanınızla da yakın çalışıyoruz. Gelişmeler kaydediliyor. Grupların nasıl tanımlandığıyla ilgili. Bazıları sevmeyebilir. İvme kazanıldı. Çok ciddi bilgi birikimi elde edildi. Gelişmeleri izleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile işbirliği çok harika. Çok önemli bir ülke, çok büyük ordusu olan ülke. Dünyadaki en iyi askeri ekipmana sahipler. Ki bunlar ABD'de üretiliyor. Çok ciddi ilerleme kaydedildi.

SORU: FETÖ mevzusunda ABD'den haberler almıyoruz. FETÖ lobisinin çok yoğun çalışmaları oluyor. Sayın Trump'ın dinlemeye öğrenmeye açık olduğunu gördük. Türkiye-ABD ilişkileri adına bir gelişme sezdiniz mi?

'FETÖ'nün terörist başı ABD'den dünyanın diğer yerlerini idare ediyor'

ERDOĞAN: Birçok belgeleri, özellikle bu seyahatimizde de kendilerine takdim ettik. Bu belgeler ışığında da , çünkü FETÖ bizim için terörist başıdır. 251 vatandaşımız şehit olmuştur. Devlete darbe yapılmıştır. 2 bin 193 vatandaşımız gazi olmuştur. Bu olayların faili olan insanın Amerika'da 400 dönüm arazide yaşayıp, dünyada diğer yerleri idare etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu ziyaretimizde ayrıca belge getirdik. Kendilerine takdim edeceğiz. Bizden nasıl teröristler istediği zaman biz veriyorsak onlar da bize bu teröristi verirler.

​SORU: Bugün çok televizyon izlemediniz biliyorum ama. 26 Temmuz'daki telefon görüşmesiyle ilgili iddia ortaya atıldı. Gelişmeler nasıl? Ukrayna'nın sizin istediğiniz herşeyi yapmaya hazır olduğu söylendi. Bu doğru mu?

TRUMP: Sizin dediğiniz türden hiçbir şey duymadım. Dolaylı gelmiş bilgi. Bahsettiğiniz şekilde bir diyalog hatırlamıyorum.

'Mektupları Sayın Trump'a iade ettik, CIA'in belgesini önüne koyduk'

SORU: 9 Ekim'de size Trump mektup gönderdi. Orada sert cümleler vardı. Siz bu mektubu dikkate almayarak Kuzey Suriye'de askeri operasyonu başlattınız.

ERDOĞAN: Tabii bu mektupları bugün Sayın Başkan'a ben tekrar takdim ettim ve özellikle de Ferhat Abdi Şahin denilen bu teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle tabii ki karşıladım ve Ferhat Abdi Şahin denilen yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir ve şu anda cezaevinde olan Apo'nun da 'manevi oğlum' dediği bir teröristtir. Böyle birisinin bizim stratejik ortağımız tabii Amerika tarafından bu şekilde karşılanması doğrusu bizi üzmüştür. Aynı şekilde tabii bu şahıs Rusya tarafından da yine bu şekilde karşılanmıştır. Bunları anlamakta dünyadaki terörizmle mücadelede zora giriyoruz.

- Eğer biz terörizmle sağlıklı bir mücadele vereceksek bu konuda çok daha hassasiyet içerisinde olmamız lazım. Bugün bize yarın bir başkasına. O bakımdan bu konudaki hassasiyetimiz devam ediyor. Bunlarla ilgili de belgeleri verdim. Hatta CIA teşkilatının bu adamın terörist olduğuna dair vermiş olduğu belgeyi de ben yine kendilerine bugün takdim ettim. Çünkü CIA de bunun bir terörist olduğunu belgelemiş ve bu belgeleri bize de aktardılar ve biz de bunu ayrıca bugün Sayın Başkan'a aynen takdim ettik. Gelen mektubu da yine aynı şekilde kendilerine verdik.

SORU: Kürdistan ve peşmerge için DEAŞ'la mücadele verdiğiniz için teşekkür ederim. Benim görüştüğüm senatörler Kürdistan'ın azınlıkları koruduğunu söylüyorlar. Sizin Kürtlerle ilgili net politikanız nedir? Siz neden Kürtlerle müzakerelerle Irak'ta müzakere etmiyorsunuz?

'Terörle mücadeleyi vermezseniz bedelini çok ağır ödersiniz'

TRUMP: Kürtlerle harika bir ilişkimiz oldu. DEAŞ'a karşı mücadeleyi yürüttük. Çok başarılı olduk. Daha önce de söylediğim gibi yüzde 100 oranında yakalayabildik. Askerimiz çok hızlı şekilde yüzde 100'e ulaştı. Kürtlerle harika ilişkimiz var. Bence sayın Cumhurbaşkanının da Kürtler içerisinde harika ilişkileri. Çok sayıda Kürt Türkiye'de çok iyi yaşıyor. Mesela eğitim ve sağlık gibi konularda.

ERDOĞAN: Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Kürtlerin içinden çıkan bir kısım teröristler. Kim bunlar? YPG/PYD ki bunlar PKK'nın uzantılarıdır. Nasıl ki Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizle bizim münasebetlerimiz gayet iyiyse Kuzey Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle de bizim bir sorunumuz yok. Esed'in Kuzey Suriye'deki Kürtleri kabul etmediği dönemde ben o zaman Esed'e 'Yanlış yapıyorsun, pasaportlarını ver' demişimdir. Benim böyle bir konumum var.

- İki, çok daha önemlisi, şu anda bilmeni isterim Parlamentoda benim partimin 50'yi aşkın Kürt milletvekili vardır. Bizim Kürtlerle sorunumuz yok. Bizim sorunumuz teröristlerle. Herhalde teröristlere sizler de sahip çıkmazsınız. Kim olursa olsun. Bunda ayrım yapmayacağız. Bizim mücadelemiz dediğim gibi tamamen teröristlerledir. Çünkü teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist teröristtir. Eğer mücadeleyi vermezseniz, bedelini yarın çok ağır ödersiniz.

- 7 bin 680 yabancı terörist savaşçı yakaladık, gönderdik. Yabancı terörist savaşçılar kaynak ülkeler tarafından geri alınmalıdır ve Sayın Başkan'la bu konuda aynı görüşteyiz. Suriye'deki 3 milyon insana düzenli yardım gönderiyoruz. 350 bini Kürt, 4 milyon Suriyeli göçmene ev sahipliği yapıyoruz. Bugüne kadar bütçemizden 40 milyar dolar harcadık.

- Hazırladığımız ve sayın Trump'la paylaştığımız özellikle plan-projeyi Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun da desteğiyle hayata geçirebilirsek önümüzdeki dönemde geri dönenlerin sayısı daha da artacaktır. Hedefimiz ilk güvenli bölge Irak sınırından Cerablus'a kadar olan bölgede 20 mil derinliğinde olan bölgeye 1 milyon insan yerleştirilebilir. Rakka, Deyrizor bu bölgeye de 1 milyon yerleştirilmesi halinde bu rakam 2 milyona ulaşmış olur.

- FETÖ Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür. FETÖ'nün mevcudiyetinin bitmesi talebini tekrarlıyoruz.

- Siyasi meseleler ile ticari konuların birbirine karıştırılmaması gerektiğine de inanıyoruz. 100 milyar dolar hedefimiz bağlamında Ticaret Bakanlarımızın çalışmaları devam ediyor. Temennimiz ve arzumuz bu hedefe ulaşmayı zorlaştıracak adımlardan imtina edilmesidir

'S-400 ve F-35 başta olmak üzere karşılaştığımız sınamaların üstesinden diyalogla gelebiliriz'

- S-400 sistemi ve F-35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz. Değerli dostum, Türkiye'nin Patriotlar konusunda maruz kaldığı haksızlıkları Osaka'da bizzat kendileri gayet güzel, açık bir şekilde ifade etmiştir.

- Sayın Başkan'a şayet istenilen şartlarda teklif verilmesi halinde Patriot satın alabileceğimizi tekrar söyledim ve söylüyorum. Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'yle de yapıcı bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu sayın Başkan'la paylaştım.