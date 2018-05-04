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Erdoğan Konuşurken Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Açıklama

Son dakika açıklaması: Fatih Portakal yaptığı son dakika paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Erdoğan Konuşurken Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Açıklama

Son dakika açıklaması: Fatih Portakal yaptığı son dakika paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:21
Erdoğan Konuşurken Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Açıklama

FOX Tv ana haber sunucusu Fatih Portakal, yaptığı son dakika açıklamasında önemli ifadelere yer verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır Çarşısı açılış töreninde konuşurken sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Portakal bir açıklama yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşurken, Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"#CBErdoğan’ı dinliyorum gözlerim açık. Hep aynı sözler, tonlamalar bile aynı, değişiklik yok. En kritik seçiminde yeni şeyler söylemesi gerekmiyor mu? Yeni hikayeler duymak ister seçmen"

Cumhurbaşkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Geniş bir uzlaşma gerektirdiği için kimse bunu başaramadı ama biz başardık. 2007 cumhurbaşkanlığı seçimindeki kriz bunun temelinde yatıyor. Vesayet güçleri ve onlarla birlikte hareket eden partiler gerekli çoğunluğa sahip olmamıza rağmen bize seçtirmemeye çalıştılar. Biz de çareyi halka gitmekte bulduk. 2014 yılında milletimin oylarıyla cumhurbaşkanı seçildiğimde farklı bir cumhurbaşkanı olacağımı ifade etmiştim. Sorumluluk üstlenmeyen bir cumhurbaşkanı olmayacağım demiştim.

Çankaya'ya çıktık, orada farklı bir cumhurbaşkanlığı sürecini başlattık. İlk günden itibaren anayasanın verdiği tüm yetkileri sonuna kadar kullanarak meselelerin çözümünde en önde yer aldım. 7 Haziran seçimlerinde hükümet kurulamayınca yeniden seçime giderek krizin önüne geçtim.

PARLAMENTO DAHA GÜÇLÜ

15 Temmuz'da milletimle birlikte darbelerin karşısına dikilmekte bir an bile tereddüt etmedim. FETÖ çetesinin girişimini bertaraf ettik. Birlik ve beraberlik ruhu biz siyasetçilere önemli bir sorumluluk yükledi. MHP ile birlikte bunun gereğini yerine getirdik.

16 Nisan halk oylamasında anayasa değişikliğini MHP ile birlikte değiştirdik. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Şimdi hep beraberiz, aramızda ayrılık gayrılık yok. Parlamento cumhurun ittifakı ile daha güçlü. Bu seçimlerin normal zamanda olmasını planlamıştık ama böyle bir gelişme olunca 24 Haziran'a çektik. Anamuhalefetin meydan okumalarını dikkate almadık. Türkiye'yi uzun süre seçim gündemiyle oyalamamak için 24 Haziran'ı seçim tarihi olarak açıkladık.

Genellikle ilkler her zaman zordur, her zaman sıkıntılıdır. Ancak neticesi bereketlidir. Türkiye, yeni yönetim sisteminin ilk seçimini inşallah kolay şekilde gerçekleştirecektir.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaErdoğanFatih PortakalHaber
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