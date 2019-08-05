Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99875
ALTIN
260.485
DOLAR
5.5567
STERLIN
6.7304
EURO
6.1986
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!
Bakan Ersoy'dan Bayram Tatili Açıklaması! 2019 Kurban bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Sigara tiryakilerine kötü haber ! Zamlar diğer markalara da eklendi
Çocuk işçiliği neden önlenemiyor?
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 5 Bin Ara Bulucu Alıyor!

Erdoğan ''kasadan para çıkmadı'' demişti, 9,5 milyar TL ödenmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul - İzmir otoyolu için "kasamızdan para çıkmadan yapıyoruz" demişti. Ancak 9.5 milyar TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Erdoğan ''kasadan para çıkmadı'' demişti, 9,5 milyar TL ödenmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul - İzmir otoyolu için "kasamızdan para çıkmadan yapıyoruz" demişti. Ancak 9.5 milyar TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:30
Erdoğan ''kasadan para çıkmadı'' demişti, 9,5 milyar TL ödenmiş

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde yapılan projeleri için "kasamızdan para çıkmadan yapıyoruz" demişti. CHP'li Faik Öztrak, hayata geçirilen projeler için bu yıl yandaş inşaat şirketlerine 9,5 milyar TL ödendiğini ortaya çıkardı.

İktidarın ‘mega' projeleri yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirmesine tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu projeler kapsamında verilen garantiler nedeniyle yandaş firmalara bu yıl  9,5 milyar TL ödeme yapıldığını ifade etti.

Tepkisini sosyal medya üzerinden dile getiren Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin vergileriyle onun geçmediği köprü, uçmadığı havaalanı, yatmadığı hastane için yandaş müteahhitlere bu yıl 9,5 milyar lira ödeyeceksin, sonra da Yap İşlet Devret projelerinin parası bütçeden çıkmıyor diye bilgiçlik taslayacaksın. Bu kadarına da pes doğrusu.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katılan Erdoğan şöyle konuşmuştu:

“Kamu özel işbirliğiyle gerçekleşen bu devasa projenin yatırım tutarı 11 milyar dolardır. İnşa süresinde devletin kasasından tek kuruş çıkmamıştır. Bay Kemal bir daha hatırlatayım. 11 milyar dolardır. Devletin kasasından bir kuruş çıkmamıştır. Nasıl yapıldığını soruyorsan söyleyeyim. Buna yap işlet devret modeli denir. Bursa'ya kazandırdığımız 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'dir. Burası içinde genel hastane, kalp damar, kadın doğum ve çocuk hastalıkları, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri olmak üzere 6 ihtisas hastanesi bulunan muhteşem bir sağlık külliyesidir. Son teknoloji ile tasarlanan inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi, 745 bin metrekarelik açık, 475 bin metrekarelik kapalı alanı, 3190 araçlık otoparkı ve diğer özellikleriyle Bursa'da sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
erdoğan kasadan para çıkmadı demişti milyar tl ödenmiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Zeynep kızımızın yaşaması için ne gerekiyorsa yapın, ilaçlarını hemen temin edin
Erdoğan: Zeynep kızımızın yaşaması için ne gerekiyorsa yapın, ilaçlarını hemen temin edin
“Toplum sağlığını koruma görevi yürüten veteriner hekimler de yıpranma payı almalıdır”
“Toplum sağlığını koruma görevi yürüten veteriner hekimler de yıpranma payı almalıdır”
Ayhan Barut'dan Savcı ve Hakim atamalarına sert tepki: "LİYAKAT YOKSA ADALETTE YOK"
Ayhan Barut'dan Savcı ve Hakim atamalarına sert tepki: "LİYAKAT YOKSA ADALETTE YOK"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim