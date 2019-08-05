Erdoğan ''kasadan para çıkmadı'' demişti, 9,5 milyar TL ödenmiş

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde yapılan projeleri için "kasamızdan para çıkmadan yapıyoruz" demişti. CHP'li Faik Öztrak, hayata geçirilen projeler için bu yıl yandaş inşaat şirketlerine 9,5 milyar TL ödendiğini ortaya çıkardı.

İktidarın ‘mega' projeleri yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirmesine tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu projeler kapsamında verilen garantiler nedeniyle yandaş firmalara bu yıl 9,5 milyar TL ödeme yapıldığını ifade etti.

Tepkisini sosyal medya üzerinden dile getiren Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin vergileriyle onun geçmediği köprü, uçmadığı havaalanı, yatmadığı hastane için yandaş müteahhitlere bu yıl 9,5 milyar lira ödeyeceksin, sonra da Yap İşlet Devret projelerinin parası bütçeden çıkmıyor diye bilgiçlik taslayacaksın. Bu kadarına da pes doğrusu.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katılan Erdoğan şöyle konuşmuştu:

“Kamu özel işbirliğiyle gerçekleşen bu devasa projenin yatırım tutarı 11 milyar dolardır. İnşa süresinde devletin kasasından tek kuruş çıkmamıştır. Bay Kemal bir daha hatırlatayım. 11 milyar dolardır. Devletin kasasından bir kuruş çıkmamıştır. Nasıl yapıldığını soruyorsan söyleyeyim. Buna yap işlet devret modeli denir. Bursa'ya kazandırdığımız 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'dir. Burası içinde genel hastane, kalp damar, kadın doğum ve çocuk hastalıkları, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri olmak üzere 6 ihtisas hastanesi bulunan muhteşem bir sağlık külliyesidir. Son teknoloji ile tasarlanan inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi, 745 bin metrekarelik açık, 475 bin metrekarelik kapalı alanı, 3190 araçlık otoparkı ve diğer özellikleriyle Bursa'da sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.”

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