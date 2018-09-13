Erdoğan: Kamu Personeli Alımında Sınırlama Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TESK Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. Ekonomi yönetiminde serbest piyasa koşulları içinde hareket edeceklerine vurgu yapan Erdoğan, önümüzdeki dönemde dövizdeki hareketlilikle ilgili yeni adım atacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu personeli alımında da sınırlamaya gidileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TESK Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. Devlette israf döneminin son bulacağına vurgu yapan Erdoğan, kamu kurumlarında yapılan harcamalara dikkat edileceğinin altınız çizdi. Kamu kurumlarındaki araçların hem sayı olarak hem de nitelik olarak sınırlandırmaya gitme kararı alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kirada olan kamu kurumlarının da, bakanlıklardan boşalan binalara taşınacağını söyledi.

Kamu Personeli alımında da sınırlamaya gidileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı "Personel alımında da dikkat ediyoruz. Emekli olduğu kadar kişiyi alabiliriz. Daha fazlasını almayacağız." dedi. Erdoğan, konuyla ilgili sözlerini "İsraf değil, üretim ekonomisine geçiyoruz" diyerek sonlandırdı.

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