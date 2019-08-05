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Erdoğan: Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını duyurdu.

Erdoğan: Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını duyurdu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:12
Erdoğan: Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının maaşlarının bayramdan önce yatacağını açıkladı. 

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. 

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erdoğan kamu çalışanları maaşlarını bayramdan alacak
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