Erdoğan: Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının maaşlarının bayramdan önce yatacağını açıkladı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA