Erdoğan Kaç Yaşında Emekli Oldu?

Son günlerin en tartışmalı konularından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından partisinin meclis grup toplantısında yapıldı. '' Dünyanın hiç bir yerinde 38 yaşında emekli olmak diye bir şey yok, hiç bir bütçe bunu kaldıramaz, erken emeklilik isteyenler ülke ekonomisine zarar vermek isteyenlerdir'' ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLDU?

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek güzel habere çevrildi ancak salı günü Ak Parti meclis grup toplantısında Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

''Dünyanın hiç bir yerinde 38 yaşında emekli olmak diye bir şey yok, hiç bir bütçe bunu kaldıramaz, erken emeklilik isteyenler ülke ekonomisine zarar vermek isteyenlerdir'' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç yaşında emekli olduğ ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN EMEKLİLİK YAŞI SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden #emekliliktesarayatakılanlar etiketi altında Cumhurbaşkanı RRecep Tayyip Erdoğan'ın emekliliğine ilişkin bilgiler paylaşılıyor.

Yapılan paylaşımlara göre '' Erken emeklilik isteyenlere çıkışan Erdoğan, "1974 yılında 8769650 sigorta sicil numarasıyla SSK’lı olarak işe başladı. 3 Mart 2000’de emeklilik başvurusu yapan Erdoğan, 1 Nisan 2000’den itibaren, yani 46 yaşında emekli maaşı almaya başladı." ifadelerine yer verildi.

Yapılan paylaşımlara göre Erdoğan, 26 yıllık sigortalılık süresi ile 46 yaşında emekli oldu.3 Mart'ta emeklilik başvurusu yapan Erdoğan' 30 gün içerisinde emekli aylığı bağlandı.

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