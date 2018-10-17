Erdoğan Kaç Yaşında Emekli Oldu?

Son günlerin en tartışmalı konularından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından partisinin meclis grup toplantısında yapıldı. '' Dünyanın hiç bir yerinde 38 yaşında emekli olmak diye bir şey yok, hiç bir bütçe bunu kaldıramaz, erken emeklilik isteyenler ülke ekonomisine zarar vermek isteyenlerdir'' ifadelerini kullanmıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLDU?
Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek güzel habere çevrildi ancak salı günü Ak Parti meclis grup toplantısında Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
''Dünyanın hiç bir yerinde 38 yaşında emekli olmak diye bir şey yok, hiç bir bütçe bunu kaldıramaz, erken emeklilik isteyenler ülke ekonomisine zarar vermek isteyenlerdir'' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç yaşında emekli olduğ ortaya çıktı.
ERDOĞAN'IN EMEKLİLİK YAŞI SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE
Sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden #emekliliktesarayatakılanlar etiketi altında Cumhurbaşkanı RRecep Tayyip Erdoğan'ın emekliliğine ilişkin bilgiler paylaşılıyor.
Yapılan paylaşımlara göre '' Erken emeklilik isteyenlere çıkışan Erdoğan, "1974 yılında 8769650 sigorta sicil numarasıyla SSK’lı olarak işe başladı. 3 Mart 2000’de emeklilik başvurusu yapan Erdoğan, 1 Nisan 2000’den itibaren, yani 46 yaşında emekli maaşı almaya başladı." ifadelerine yer verildi.
Yapılan paylaşımlara göre Erdoğan, 26 yıllık sigortalılık süresi ile 46 yaşında emekli oldu.3 Mart'ta emeklilik başvurusu yapan Erdoğan' 30 gün içerisinde emekli aylığı bağlandı.
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Ak parti 2002 de geldi. Erdoğan 2000 de emekli oldu. Sonuç; bir problem varsa 2000 de emekliliğe izin verenler düşünsün. Şu anda bedelli askerlik gündemde, böyle bir hakkı mevcut olanlar kullanmışlar, 3 kasıma kadar da kullanacaklar. Bir sistemde bir hata varsa benim vatandaşım üstün zekalılığını göstererek bunu kendi çıkarı için kullanmıştır, kullanmayada devam edecektir. Günümüzde çalışmadan emekli olma hayali var ve bu hayal hayal olarak kalmalı. Ayrıca bir müslüman olarak o çok özendiğiniz Avrupa Birliği'nde emeklilik yaşı 65 hatırlatırım. Vatandaşlarını 65 yaşına kadar çalıştırarak gelişmiş ülkeler sınıfına girdi bu ülkeler. (Sömürgeciliği saymaysak). İşte bu bahsettiklerimi de dahil edip bu konuyu yeniden düşünün....