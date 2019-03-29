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Erdoğan: “İşsizlik Mevsimsel, Yaza Geçer!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Habertürk televizyonunda ''Sosyal medyada gençlerle buluşma'' adlı bir programda canlı yayında gençlerin sorularına cevap verdi. İşsiz olan bir mühendis, Erdoğan'a işsizlik konusunda bir soru yöneltti. İşte Erdoğan’ın cevabı!

Erdoğan: “İşsizlik Mevsimsel, Yaza Geçer!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Habertürk televizyonunda ''Sosyal medyada gençlerle buluşma'' adlı bir programda canlı yayında gençlerin sorularına cevap verdi. İşsiz olan bir mühendis, Erdoğan'a işsizlik konusunda bir soru yöneltti. İşte Erdoğan’ın cevabı!

29 Mart 2019 Cuma 13:02
Erdoğan: “İşsizlik Mevsimsel, Yaza Geçer!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Habertürk televizyonunda ''Sosyal medyada gençlerle buluşma'' adlı bir programda canlı yayında gençlerin sorularına cevap verdi. İşsiz olan bir mühendis, Erdoğan'a işsizlik konusunda bir soru yöneltti. İşte Erdoğan’ın cevabı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Habertürk televizyonunda yayınlanan ''Sosyal medyada gençlerle buluşma'' adlı programa katıldı. Gençlerin sorunlarını dinledi. Kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''şu sıralar işsizlik gündemde. Bende bir mühendis olarak işsizim. Acaba bu işsizlik için yapacağınız, planladığınız şeyler varmı?'' diye işsizliğin çözümüne yönelik hükümetin alacağı önlemleri ve konu ile ilgili atılacak adımları sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işsiz mühendis gencin sorusuna, işsizlik zaman zaman mevsimsel olarak görülebiliyor. Mesela, bu mevsimler işsizliğin biraz tırmanmış olduğu dönemler. Yazla birlikte kesinlikle işsizlikteki durum değişecektir'' dedi.

KAYNAK: Habertürk televizyonu ''Sosyal medyada gençlerle buluşma programı”

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