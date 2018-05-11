Erdoğan-İnce Görüşmesinde Dikkat Çeken Detay Bugün Ortaya Çıktı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, bugün Muharrme İnce ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeyi kaleme aldı.

"Muharrem İnce ile Erdoğan ne konuştu" başlıklı yazısında Selvi, ikili arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını aktardı.

Hürriyet'te yer alan haberde Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce'nin görüşme sırasında iki kere kalkmak için izin istediği, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Otur sohbet ediyoruz.' diyerek kalkmasını istemediğini söyledi. Abdulkadir Selvi, görüşmenin edtaylarını şu şekilde aktardı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasındaki görüşmede ilginç enstantaneler yaşanıyor.

Muharrem İnce iki defa,"Ben kalkayım" deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otur, sohbet ediyoruz" diye kalkmasını istemiyor.

40 dakika süren görüşme sırasında iki Rizeli olarak Rize sohbeti yapıp, Rize çayı içiyorlar.

Muharrem İnce, anne tarafından Rize'li olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne tarafını soruyor. İnce'nin verdiği bilgi üzerine, ortak tanıdıkları çıkıyor. Erdoğan, "Yalova'ya ne zaman göçtünüz?"diye soruyor. Sadece Rize'yi konuşmuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'ye terörle mücadele konusunda bilgi veriyor. Bu konuda devletin kararlılığını vurguluyor. Terörle mücadele bağlamında Afrin operasyonuna da değiniyor."

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