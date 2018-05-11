Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erdoğan-İnce Görüşmesinde Dikkat Çeken Detay Bugün Ortaya Çıktı

Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını aktardı.

banner396

Erdoğan-İnce Görüşmesinde Dikkat Çeken Detay Bugün Ortaya Çıktı

Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını aktardı.

11 Mayıs 2018 Cuma 10:48
Erdoğan-İnce Görüşmesinde Dikkat Çeken Detay Bugün Ortaya Çıktı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, bugün Muharrme İnce ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeyi kaleme aldı.

"Muharrem İnce ile Erdoğan ne konuştu" başlıklı yazısında Selvi, ikili arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını aktardı.

Hürriyet'te yer alan haberde Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce'nin görüşme sırasında iki kere kalkmak için izin istediği, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Otur sohbet ediyoruz.' diyerek kalkmasını istemediğini söyledi. Abdulkadir Selvi, görüşmenin edtaylarını şu şekilde aktardı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasındaki görüşmede ilginç enstantaneler yaşanıyor.

Muharrem İnce iki defa,"Ben kalkayım" deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otur, sohbet ediyoruz" diye kalkmasını istemiyor.

40 dakika süren görüşme sırasında iki Rizeli olarak Rize sohbeti yapıp, Rize çayı içiyorlar.

Muharrem İnce, anne tarafından Rize'li olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne tarafını soruyor. İnce'nin verdiği bilgi üzerine, ortak tanıdıkları çıkıyor. Erdoğan, "Yalova'ya ne zaman göçtünüz?"diye soruyor. Sadece Rize'yi konuşmuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'ye terörle mücadele konusunda bilgi veriyor. Bu konuda devletin kararlılığını vurguluyor. Terörle mücadele bağlamında Afrin operasyonuna da değiniyor."

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberErdoğanMuharrem Ince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Lideri Erdoğan'ın Seçim Şarkısı İlk Kez Çalındı
AK Parti Lideri Erdoğan'ın Seçim Şarkısı İlk Kez Çalındı
MHP'nin Seçim Sloganı Belli Oldu-işte O Sloganlar
MHP'nin Seçim Sloganı Belli Oldu-işte O Sloganlar
İşte Erdoğan-İnce Görüşmesinin Ayrıntıları
İşte Erdoğan-İnce Görüşmesinin Ayrıntıları

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim