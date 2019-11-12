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Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararları arasında cumhurbaşkanı danışmanlığına getirilen Şeyda Nur Karaoğlu günün en çok merak edilen ismi oldu. Yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı. Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? Şeyda Nur Karaoğlu kariyeri gibi sorular merak ediliyor. KPSS Cafe olarak merak edilen soruları cevaplamak amacıyla bu haberi hazırladık. İşte Şeyda Nur Karaoğlu hakkında merak edilenler...

Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararları arasında cumhurbaşkanı danışmanlığına getirilen Şeyda Nur Karaoğlu günün en çok merak edilen ismi oldu. Yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı. Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? Şeyda Nur Karaoğlu kariyeri gibi sorular merak ediliyor. KPSS Cafe olarak merak edilen soruları cevaplamak amacıyla bu haberi hazırladık. İşte Şeyda Nur Karaoğlu hakkında merak edilenler...

12 Kasım 2019 Salı 20:05
Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararları arasında cumhurbaşkanı danışmanlığına getirilen Şeyda Nur Karaoğlu günün en çok merak edilen ismi oldu. Yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı. Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? Şeyda Nur Karaoğlu kariyeri gibi sorular merak ediliyor. KPSS Cafe olarak merak edilen soruları cevaplamak amacıyla bu haberi hazırladık. İşte Şeyda Nur Karaoğlu hakkında merak edilenler...

ŞEYDA NUR KARAOĞLU NERELİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı görevine atanan Şeyda Nur Karaoğlu Erdoğan'ın hemşerisidir. Rizeli olan Şeyda Nur Karaoğlu türkülerede konu olan Rize'ye bağlı Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. Kariyerinde meslek olarak Pazarlama Uzmanı şeklinde tanınan Karaoğlu, 2011 - 2014 yılları arasında Londra Ünivertsitesi'nde daha sonra Jean Monnet Fransız Lisesi'nin ardından Harvard Üniversitesi ve Colombia Üniversitesi'nde eğitim gördü. Şeyda Nur Karaoğlu, pazarlama uzmanı olarak biliniyor. George Washington Üniversitesi'nde 2018 yılında İslamafobi ile alakalı makale kaleme aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ATAMA!

Cumhurbaşkanlığı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
erdoğan ın yeni danışmanı şeyda nur karaoğlu
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