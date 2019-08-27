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Erdoğan'ın İBB Başkanıyken Kaç Ay Tatil Yaptığı Ortaya Çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik tatil eleştirilerine verdiği yanıtta “İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıl 7 aylık görev süresinde toplam 302 gün izin yaptığı tespit edilmiştir” denildi.

Erdoğan'ın İBB Başkanıyken Kaç Ay Tatil Yaptığı Ortaya Çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik tatil eleştirilerine verdiği yanıtta “İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıl 7 aylık görev süresinde toplam 302 gün izin yaptığı tespit edilmiştir” denildi.

27 Ağustos 2019 Salı 22:51
Erdoğan'ın İBB Başkanıyken Kaç Ay Tatil Yaptığı Ortaya Çıktı!

Tarafsız Haber Ajansı'nın aktardığına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Rize’deki toplu açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu hedef almıştı. Erdoğan, “CHP’li belediye başkanlarının neredeyse tamamı birkaç ayda gerçek yüzlerini gösterdiler. İstanbul’u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım” demişti.

İBB tarafından Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde kullandığı izinler paylaşıldı.

Paylaşımda; “İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıl 7 aylık görev süresinde;

– 135 gün izin

– 139 gün görev izni

– 21 gün rapor

– 7 gün mazeret izni olmak üzere toplam 302 gün izin yaptığı tespit edilmiştir” denildi.

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