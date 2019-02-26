Erdoğan'ın "Güvenmiyorum" Dediği 5 Anket Şirketinden Flaş Açıklamalar!

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında anket sonuçlarına ilişkin yöneltilen soruya " anket şirketlerine güvenmiyorum" cevabını vermişti. Erdoğan'ın anket şirketleri ile ilgili yaptığı açıklamaya 5 büyük anket şirketinden flaş cevaplar geldi. İşte KPSS CAFE'nin basına yansıyan anket şirketlerinin açıklamalarından derlediği özel haberi...

ORC, ANAR, Gezici, Avrasya ve GENAR araştırma şirketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anket sonuçlarına güvenmiyorum" sözlerini değerlendirdiler.

ORC Araştırma şirketinin sahibi Murat Pösteki'nin açıklamaları;

"Bu genelleme yapılacak bir konu değil. Kendi araştırma firmaları için söylemiş olabilir" dedi. Pösteki, "AKP kanadında son dönemlerde yapılan anket sonuçlarından memnuniyetsizlikler var. Örneğin, Türkiye'de anket firmalarının ortak olarak söylediği bir şey varsa o da Mansur Yavaş'ın önde olması. Bir iki firma dışında birçoğu hemfikir" diye konuştu.

ANAR şirketinin sahibi İbrahim Uslu'nun açıklamaları;

"Bu açıklama sektöre yapılan bir haksızlık" ifadelerini kullandı.

Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici'nin açıklamaları;

"İktidar ve muhalefet kanadına yakın anket firmaları son beş yıldır tutarsızlıklar gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş'ın açıklamaları;

"Bizler işimizi yapıyoruz. Siyasilerin söyledikleri kendi içinde tutarlı olabilir" ifadelerini kullandı.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıklamaları;

Yaptıkları anketlerin sonuçlarına bazen kendilerinin de inanmadığını ve tekrar anket yaptıklarını sonuç olarak önemli bazı illerde yine CHP'nin çıktığını söyledi. Halk TV'de konuşan Özkiraz, "Anketler AKP için çok tatsız geliyor. İlk defa geçişkenlik bu seviyede olacak" görüşünü dile getirdi.

Kaynaklar; Cumhuriyet - Sabah , Habertürk - Sözcü - Hürriyet

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