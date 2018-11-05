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Erdoğan imzaladı... Yeni Kurulan Üniversitelere Kadro ve Sınavsız Atama İzni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan üniversitelere 120 kişilik sınavsız ve açıktan atama usulü ile atama yapılmasına izin verildi.

Erdoğan imzaladı... Yeni Kurulan Üniversitelere Kadro ve Sınavsız Atama İzni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan üniversitelere 120 kişilik sınavsız ve açıktan atama usulü ile atama yapılmasına izin verildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 21:50
Erdoğan imzaladı... Yeni Kurulan Üniversitelere Kadro ve Sınavsız Atama İzni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan üniversitelere 120 kişilik sınavsız ve açıktan atama usulü ile atama yapılmasına izin verildi. 

Yeni kurulan üniversitelere verilen kadro kullanım izni dağılımı şöyle:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8

Eskişehir Teknik Üniversitesi 8

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 8

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 7

Kayseri Üniversitesi 8

Konya Teknik Üniversitesi 8

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

Samsun Üniversitesi 8

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Tarsus Üniversitesi 7

Trabzon Üniversitesi 8

Kaynaklar; Sabah Gazetesi

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Gunes 19 dakika önce

Bu birimlere sınavsız alım olacak fakat nasıl olacağı hakkında bilgi yok mu?

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