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Erdoğan için Memurlara 1 Gün İzin

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın Yozgat programı dolayısıyla Valilik personeli devlet memurlarının bugün 1 gün idari izinli sayılmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan için Memurlara 1 Gün İzin

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın Yozgat programı dolayısıyla Valilik personeli devlet memurlarının bugün 1 gün idari izinli sayılmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:48
Erdoğan için Memurlara 1 Gün İzin

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın Yozgat programı dolayısıyla Valilik personeli devlet memurlarının bugün 1 gün idari izinli sayılmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

“25 Şubat pazartesi günü Yozgat programı dolayısıyla ilimize gelecek olan Cumhurbaşkanı ziyareti için Türkiye’de ilk defa görülen bir uygulamaya gidildi. Yozgat Valiliği bünyesinde çalışan bağlı bütün kurum personelleri ve valilik personelleri bugün idari izinli sayılarak işe gelmeleri önlendi. Bu uygulamanın sebebi nedir? Devletin memurundan bile korkan bir anlayışa bu ülke nasıl getirildi? Ülkemiz böyle bir uygulamaya ilk kez şahitlik ediyor. Daha önce de bazı karşılama törenlerine polislerin şarjörsüz çıkarıldığı görülmüştü. Bugün de Valilik binasını ziyaret için Yozgat’ta devlet memurları izinli sayılıyor ve işe gelmeleri önleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı valiliği ziyaret için buraya gelecekse güvenliği sağlamanın başka bir yolu yok mu? Neden bütün devlet memurları izinli sayılarak valiliğe gelmeleri engelleniyor? Bu uygulama Cumhurbaşkanlığı talimatıyla mı yapıldı yoksa İçişleri Bakanlığı’nın bir tasarrufu mudur?”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
erdoğan memurlara gün izin
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