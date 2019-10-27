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Erdoğan'ı dinlemeyen vekiller için 'anons' önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vekillerimizin Meclis çalışmaları konusunda pasif olduklarını istihbar ettim. Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım" çıkışına CHP'li Mahmut Tanal'ın önerisi "Bahçeye bir anons koyalım, vekil arkadaşlar bahçede duymuyorlar, onun için Genel Kurul'a gelemiyorlar" oldu.

Erdoğan'ı dinlemeyen vekiller için 'anons' önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vekillerimizin Meclis çalışmaları konusunda pasif olduklarını istihbar ettim. Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım" çıkışına CHP'li Mahmut Tanal'ın önerisi "Bahçeye bir anons koyalım, vekil arkadaşlar bahçede duymuyorlar, onun için Genel Kurul'a gelemiyorlar" oldu.

27 Ekim 2019 Pazar 08:49
Erdoğan'ı dinlemeyen vekiller için 'anons' önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki AK Parti TBMM grup toplantısında Meclis çalışmalarına ilgi göstermeyen milletvekillerine yönelik, "Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım. Bunu özel bir ricam olarak söylüyorum" sözleri karşılık bulmadığı öne sürüldü.

Gazete Duvar'ın kulis haberine göre, Erdoğan'ın açıklamasından sonraki 3 Genel Kurul toplantısında da sık sık yeterli çoğunluk bulunamadığı için aralar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri TBMM Genel Kurulu'na da taşındı.

Erdoğan’ın konuşmasını Meclis’te tekrarlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’i çalıştırma görevinin çoğunluk partisinde olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Kıymetli arkadaşlarım, burada, tabii, bir kısmı bahçede olan AKP grubuna meseleleri anlatmak, sorunları aktarmak mümkün değil çünkü dinlemiyorlar" dedi.

En ilginç öneri ise CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’dan geldi. Tanal, "Sizden istirhamım bahçeye bir anons koyalım, vekil arkadaşlar bahçede duymuyorlar, onun için Genel Kurul'a gelemiyorlar" diye konuştu.

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erdoğan ı dinlemeyen vekiller anons önerisi
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