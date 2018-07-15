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Erdoğan Hürriyet'e Yazdı : Milli Direniş Milli Diriliş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle özel bir yazı kaleme aldı. ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, vesayet girişimlerinin artık tamamen tarihe gömülmesinin de tescilidir'' diyen Erdoğan'ın yazısı kısa zamanda büyük ilgi gördü.

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Erdoğan Hürriyet'e Yazdı : Milli Direniş Milli Diriliş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle özel bir yazı kaleme aldı. ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, vesayet girişimlerinin artık tamamen tarihe gömülmesinin de tescilidir'' diyen Erdoğan'ın yazısı kısa zamanda büyük ilgi gördü.

15 Temmuz 2018 Pazar 10:18
Erdoğan Hürriyet'e Yazdı : Milli Direniş Milli Diriliş

Darbe girişiminin 2. yıldönümü için Hürriyet gazetesine yazan Erdoğan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 15 Temmuz benzeri vesayet girişimlerinin artık tamamen tarihe gömülmesinin de tescilidir" dedi. Erdoğan, bu sayede Türkiye'nin 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma yolculuğuna artık daha süratli bir şekilde devam edeceğini' söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 2. yıldönümü için Hürriyet gazetesine yazdı. '15 Temmuz: Milli direniş milli diriliş' başlıklı yazı şöyle:

"15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferi’mizin ikinci yıldönümünü, ülkemizin dört bir yanında milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. Bu vesileyle, kahramanlık ve mücadeleleriyle bir kez daha tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Vatanımızın bekası ve milletimizin bağımsızlığı uğruna o gece darbecilere meydan okuyan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Darbecilerin, sokağa çıkmayacağını, silah görünce sineceğini, pusacağını, hatta çil yavrusu gibi dağılacağını varsaydığı bu millet, o gece genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle tüm ülke çapında büyük bir direnişe imza attı. Sokakları, köprüleri, havaalanlarını ve kışla önlerini tutarak darbecilere meydanları dar etti. 27 Mayıs darbesi sonrasında  Başbakan ve bakanlarının, 12 Eylül sonrasında evlatlarının uyduruk bahanelerle darağacına gönderilmesini çaresizce, içi kan ağlayarak izleyen bu millet, 15 Temmuz gecesi iradesinin cuntacılar tarafından tekrar gasp edilmesine izin vermedi. FETÖ’cü hainlere direnen, kendisine doğrultulan silahlara aldırmayan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde sergilediği cesaretle, tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafer elde etti. Türkiye, 15 Temmuz direnişiyle sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda tüm dünyada demokrasinin şeref ve haysiyetini de kurtardı.

Şehit yakınlarımızın ağzından dökülen “Evlatsız olunur, vatansız olunmaz” cümlesi, milletimizin metanetinin yanı sıra fedakârlığının da sembolüdür. FETÖ’nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canı pahasına mücadele ederek iradesine sahip çıkmış, vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir. Bu millet, FETÖ aracılığıyla Türkiye’nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Türk halkı, tıpkı Çanakkale’de ve İstiklal Harbi’nde olduğu gibi, birilerinin mandası olmayı reddetmiştir. 15 Temmuz, sadece FETÖ’cülere değil, aynı zamanda tüm darbecilere, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere verilen en net cevaptır.

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de, şer görünen kimi şeylerde bizim için hayır olabileceğine işaret ediyor. Bu ilahi hakikate, bu topraklarda bin yıla sari geçmişimizde yaşadığımız pek çok olayda da defalarca şahitlik ettik. Kısa vadede milletimizin zararına gibi görünen pek çok hadisenin, ilerleyen dönemlerde hayırlara vesile olduğunu gördük. Kimi yenilgilerin, daha sonra gelecek destansı zaferlerin müjdecisi olduğunu bizzat yaşayarak tecrübe ettik.

YENİ BİR YÖNETİM SİSTEMİ

15 Temmuz da, sonuçları itibarı ile ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile oldu. Darbecilerin, milletin direnişi karşısında ilk defa bozguna uğradığı bu zafer, ülkemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Milli iradeyi rehin almayı hedefleyen o meşum girişim, Türk demokrasisinin önünün açılmasına, daha da güçlenmesine vesile oldu. 29 gün süren demokrasi nöbetleriyle ülke sathında devam eden, 7 Ağustos’ta Yenikapı Meydanı’nda ete kemiğe bürünen o diriliş sürecinin sonunda, 16 Nisan Halkoylaması ve 24 Haziran seçimleriyle Türkiye’yi yeni bir yönetim sistemine kavuşturduk.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 15 Temmuz benzeri vesayet girişimlerinin artık tamamen tarihe gömülmesinin de tescilidir. Allah’ın izniyle hiçbir gayrimeşru güç, milletin iradesine el uzatmaya bir daha cesaret edemeyecektir. Türkiye, yeni yönetim sistemi sayesinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma yolculuğuna artık daha süratli bir şekilde devam edecektir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün ikinci sene-i devriyesinde devlet olarak şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatanı yüceltmeye bir kez daha söz veriyoruz. Bu vesileyle, o gece tüm dünyaya yiğitlik ve kahramanlık dersi veren tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyoruz."

Kaynaklar;
Hürriyet.com.tr
tccb.gov.tr

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Son Güncelleme: 15.07.2018 12:31
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