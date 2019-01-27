Erdoğan Hesaplara 350 TL Gönderdi!

Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın dar gelirli yurttaşlara her ay yaptığı 350 TL para yardımı bu ay AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gönderilmiş “harçlık” olarak adlandırıldı.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın dar gelirli yurttaşlara her ay yaptığı 350 TL para yardımı bu ay AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gönderilmiş “harçlık” olarak adlandırıldığı iddia edildi.

AKP Diyarbakır Yenişehir İlçe Örgütü, birçok GSM kullanıcısına “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsınıza 350 TL para yardımı (Harçlık) göndermiştir. 23.01.2019 (Çarşamba) günü TC kimlik karınızla PTT şubelerinden alabilirsiniz. İyi günlerde kullanmak dileğiyle. AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı” şeklinde mesaj gönderdi.

Söz konusu yardım aslında her ay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yurttaşlara ödeniyor.

İDDİALAR MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bu iddiaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a bir soru önergesi ile sordu.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın her ay yapılan yardımı bu ay AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilmiş “harçlık” olarak adlandırıldığı iddiaları basına yansımıştır.

AKP Diyarbakır Yenişehir İlçe Örgütünün, birçok GSM kullanıcısına “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsınıza 350 TL para yardımı (Harçlık) göndermiştir. 23.01.2019 (Çarşamba) günü TC kimlik kartınızla PTT şubelerinden alabilirsiniz. İyi günlerde kullanmak dileğiyle. AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı” şeklinde mesaj gönderdiği yine iddialar arasındadır.

Bu bağlamda;

1.Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın her ay yapılan yardımı bu ay AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilmiş “harçlık” olarak adlandırıldığı iddiaları doğru mudur?

2.AKP Diyarbakır Yenişehir İlçe Örgütünün, birçok GSM kullanıcısına “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsınıza 350 TL para yardımı (Harçlık) göndermiştir. 23.01.2019 (Çarşamba) günü TC kimlik kartınızla PTT şubelerinden alabilirsiniz. İyi günlerde kullanmak dileğiyle. AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı” şeklinde mesaj gönderdiği iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa bu tür mesajlar Cumhurbaşkanlığı makamına gölge düşürmüyor mu?

3.Anılan iddialar ile ilgili olarak basına ve kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

4.Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılan bu yardımın esas konusu nedir?

5.Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılan bu yardım kimlere yapılmaktadır?

6.Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılan bu yardımdan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haberi var mıdır?

7.Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılan bu yardımın bir il örgütü tarafından mesaj olarak gönderilmesinin izahı nedir?

8. 22 Ocak 2019 tarihine kadar AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı vasıtasıyla kaç kişiye mesaj göndermiştir?