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Erdoğan: Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir

Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlişkilerinizi hangi medeniyete göre düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir, kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz" dedi.

Erdoğan: Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir

Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlişkilerinizi hangi medeniyete göre düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir, kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz" dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:42
Erdoğan: Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Kendi tarihine, kültürüne, sanatına sahip çıkamayan bir ülkenin ve toplumun bir süre sonra kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır.

- Ülkemizdeki evlatlarımızın eğitime erişebilmesi için yeni derslikler inşa ettik ve içlerini donattık. 

- 632 bin yeni öğretmeni göreve başlattık. 

- Kültür ve sanat alanında ülkemizin hak ettiği yere gelmesini sağlamanın mücadelesi içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde, ülkemizdeki en büyük kütüphaneyi inşa ettik. 29 Ekim'de bu kütüphaneyi resmen açmayı planlıyoruz. 

- İstanbul'da Rami Kışlası'nı kütüphaneye çeviriyoruz. 

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