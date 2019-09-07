Erdoğan: Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Kendi tarihine, kültürüne, sanatına sahip çıkamayan bir ülkenin ve toplumun bir süre sonra kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır.

- Ülkemizdeki evlatlarımızın eğitime erişebilmesi için yeni derslikler inşa ettik ve içlerini donattık.

- 632 bin yeni öğretmeni göreve başlattık.

- Kültür ve sanat alanında ülkemizin hak ettiği yere gelmesini sağlamanın mücadelesi içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde, ülkemizdeki en büyük kütüphaneyi inşa ettik. 29 Ekim'de bu kütüphaneyi resmen açmayı planlıyoruz.

- İstanbul'da Rami Kışlası'nı kütüphaneye çeviriyoruz.

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