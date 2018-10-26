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Erdoğan Fındık Fiyatlarını Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada fındık fiyatlarını da açıkladı.

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Erdoğan Fındık Fiyatlarını Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada fındık fiyatlarını da açıkladı.

26 Ekim 2018 Cuma 12:01
Erdoğan Fındık Fiyatlarını Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada fındık fiyatlarını da açıkladı.

Uzun süredir gündemde olan ve birçok muhalefet partisi milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilen fındık üreticisinin sorunları hala çözülmeyi bekliyor. Bu sorunlar çözülmeyi beklerken en büyük problem olan Fındık Fiyatları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıklama yaptı.

Erdoğan, fındık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, " TMO’nun stoklarına geliyorum şimdi bu stoklardan da 10 bin ton fındığı FİSKOBİRLİK’e teminat karşılığı vererek bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz. Bu müjdeyi fındık üreticilerimize, ihracatçılarımıza buradan ilk defa açıklamış oluyorum." ifadelerini kullandı.

FINFIK ÜRETİCİSİ 17,5 - 18 TL FİYAT İSTİYORDU

Erdoğan'ın açıkladığı fiyatlar üreticilerin beklediği 17,5 lira - 18 lira bandının altında kaldığı görüldü. Erdoğan 14 - 14,5 lira olarak açıkladığı fiyatlar konusunda üreticinin ve muhalefet partisi milletvekillerinin ne diyeceği şimdiden merak konusu oldu.

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Son Güncelleme: 26.10.2018 12:43
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erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı
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