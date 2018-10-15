Erdoğan: FETÖ ile Mücadelede Geç Kaldık Bedelini Ödedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nde 35. İl Müftüleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. (Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile gerçek anlamda sadece kendilerinin mücadele ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ama şunu söylemeliyim ki biz de geç kaldık. Bu geç kalışın bedelini de ödedik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şunlar;

Tarih, ibret almayanlar için tekerrürden ibaretti. 15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki özeleştirimizi açık yüreklilikle yapabilmeliyiz. FETÖ ihanet çetesinin 40 yıl boyunca devlet ve toplum yapımıza sirayet edebilmesi bu noktada bazı eksikliklerin olduğunu gösteriyor. Bu örgütün oluşturduğu tehdidin uzun yıllar farkına varılamaması, hepimizin üzerinde hassasiyetle düşünmesi gereken bir noktadır.

FETÖ, milleti ile kavgalı, vatandaşına tepeden bakan, kendi insanını ötekileştiren, diğerleştiren, yabancılaştıran çarpık sistemin neden olduğu bir hastalıktır. FETÖ, 1970'li yılların ortalarında bünyeye girmiş, 40 yıl boyunca da o bünyede sinsi şekilde büyümüş, palazlanmış, vücudun farklı organlarına bulaşmış habis bir tümördür.

FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim,itiraf etmeliyim ki biz de geç kaldık, kandırıldık. Bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik. Şayet 17-25 Aralık girişimi sonrası ana muhalefetin engellemelerine rağmen yürüttüğümüz mücadele olmasaydı, emin olun 15 Temmuz'un sonuçları çok daha ağır ve farklı olurdu.

FETÖ, 40 yıllık serencamı içerisinde en güçlü desteği 80 darbesiyle, 28 Şubat müdahalesinin faillerinden görmüştür. FETÖ'nün can damarlarını kestik, kesmeye de devam ediyoruz. Kaçanları yurt dışından getirdik, getirmeye de devam ediyoruz ancak henüz tehlikeyitam manasıyla atlatmadık.

15 Temmuz'da yaşadıklarımızdan ders çıkartarak, muhasebe ve murakabemizi yaparak bir daha böyle acı hadiseler yaşamamak için gereken her türlü önlemi, her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.

Tarihi birikimi, coğrafi konumu ve farklı inançları asırlardır barış içinde yaşatan kültürel zenginlikleriyle Türkiye, tüm İslam dünyasına öncülük yapabilecek tek ülkedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık olarak 30 dakika süren konuşması Anadolu Ajansı tarafından canlı olarak yayınladı. Canlı yayını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.

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