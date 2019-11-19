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"Erdoğan EYT'lilere Tamemen Sırtını Dönmüştür"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak " Erdoğan EYT'lilere tamamen sırtını dönmüştür" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan EYT'lilere Tamemen Sırtını Dönmüştür"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak " Erdoğan EYT'lilere tamamen sırtını dönmüştür" ifadelerini kullandı.

19 Kasım 2019 Salı 21:14
"Erdoğan EYT'lilere Tamemen Sırtını Dönmüştür"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak " Erdoğan EYT'lilere tamamen sırtını dönmüştür" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın meclis konuşması şöyle;

EYT konusu uzun bir süredir milyonlarca vatandaşımız tarafından yakından takip ediliyor. Geçim sıkıntısı yaşayan ve kazanılmış hakları ellerinden alınan vatandaşlarımız haklarını talep ediyorlar. Biz İYİ PARTİ olarak, en başından beri EYT'li vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz. Haklı talepleri karşılanana kadar da emeklilerimizin sözcüsü olmaya devam edeceğiz fakat Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, son yaptığı "Ne zaman emekli olmaları gerekiyorsa o zaman emekli olsunlar." açıklamasıyla EYT'lilere tamamen sırtını dönmüştür. Dün de AK PARTİ Sözcüsü Sayın Ömer Çelik, Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili sözlerine destek vermiştir. Anlaşılıyor ki Hükûmet, EYT'lilerin sorunlarına çözüm olmayacaktır. Oysa kendi vatandaşına karşı bu kapıyı bu kadar sert kapatmak, siyasetin doğasına da tamamen aykırıdır.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." Anlayışından, AK PARTİ Hükûmetiyle birlikte, insanı zora sokan ve çözüm olmayan, olamayan bir anlayışa evrilmiş bulunmaktayız. Sayın Erdoğan konuşmasında "Halka hizmette zarar edeceksek edelim." diyordu şehir hastaneleri için. Biz de sormak istiyoruz: EYT'lilere hizmet etmek halka hizmet sayılmıyor mu? EYT'liler halk değil mi?

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