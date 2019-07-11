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Erdoğan, eski HDP milletvekili Fırat'ı hastanede ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Erdoğan, eski HDP milletvekili Fırat'ı hastanede ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:22
Erdoğan, eski HDP milletvekili Fırat'ı hastanede ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bayındır Hastanesi'nde tedavi gören Fırat'ı ziyaret etti.

Ziyarette Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yeni doğan bir bebeği de ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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