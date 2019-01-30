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Erdoğan Duyurdu: 10 Bin Kişiye İş Verilecek!

Sakarya'da kurulması planlanan BMC üretim fabrikasının temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada " fabrikanın faaliyete geçmesi ile birlikte 10 bin kişiye iş verilecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Duyurdu: 10 Bin Kişiye İş Verilecek!

Sakarya'da kurulması planlanan BMC üretim fabrikasının temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada " fabrikanın faaliyete geçmesi ile birlikte 10 bin kişiye iş verilecek" ifadelerini kullandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:31
Erdoğan Duyurdu: 10 Bin Kişiye İş Verilecek!

Sakarya'da kurulması planlanan BMC üretim fabrikasının temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada " fabrikanın faaliyete geçmesi ile birlikte 10 bin kişiye iş verilecek" ifadelerini kullandı.

BMC Fabrikasının kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Fabrikanın temel atma törenine Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu ve Teknoloji Bakanı Varank da katıldı. Törende 2 bin 700 perosnelin görev yaptığı İzmir BMC tesislerine canlı bağlantı yapılarak, modernizasyonu gerçekleşen tesisle ilgili de son bilgiler alındı.

Ayrıca İTÜ test laboratuvarına da canlı bağlantı yapılarak, ilk yerli 600 beygir motorun testi gerçekleşti. Sakarya'da temeli atılan Üretim ve Teknoloji üssünün tamamlanmasının ardından burada en az 10 bin kişiye istihdam olanağı sağlanacak ve ülke ekonomisine 5 milyar dolar katma değer üretecek. Entegre tesis içerisinde BMC tank fabrikası, Zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, ticari araç fabrikası, motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikasının fazlar halinde inşa edilmesi planlanıyor. Birinci kısa süre içerisinde tamamlanması diğer fazlarında yıllara yayılarak üretime kazandırılması planlanıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.01.2019 21:26
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erdoğan duyurdu bin kişiye verilecek
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