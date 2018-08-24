Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan 'Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi', Cumhurbaşkanı Kararı' ve 'Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri' ile devlet kurum ve kuruluşları ile teşkilatlarda çok önemli değişiklikler ve atamalara imza atıldı. Atama kararnameleriyle bazı bürokratlar görevden alınırken yüzlerce de yeni görevlendirmeler ve atamalar yapıldı.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devletin şekli ve yapısı büyük ölçüde değişti. Yeni sistemin 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle hayata geçmesinden sonra devlet yapısının yeniden yapılandırılmasına dair cumhurbaşkanı imzasıyla kararname ve kararlar yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu düzenlemeleri, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi", "Cumhurbaşkanı kararı", "Cumhurbaşkanlığı kararı" ve "Cumhurbaşkanlığı genelgeleri" ile yaptı. 15 cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 42 cumhurbaşkanlığı kararı ve yüzlerce atamanın yapıldığı toplam 153 atama kararnamesi yayımlandı.

Milliyet'ten Kıvanç El'in hazırladığı habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 15 kararname yeniden yapılandırılan ve yeni kurulan yapılar şöyle;

Devlet Denetleme Kurulu,

Milli Güvenlik Kurulu,

Savunma Sanayi Başkanlığı,

Yüksek Askeri Şüra,

Devlet Arşivleri,

Milli Saraylar,

Resmi Gazete,

Strateji ve Bütçe Başkanlığı,

İletişim Başkanlığı,

Bu kararnamelerle ayrıca milletlerarası anlaşmaların onaylanması ve yayınlanması, genel kadro ve usulleri, üst kademe yöneticilerin atamalarına dair düzenlemeler yapıldı. 4 sayılı kararname ile ayrıca AFAD, TİKA, TRT, AA, Göç İdaresi, ÖSYM gibi bir dizi devlet kurumu da yeniden yapılandırıldı. Türkiye Radyo Televizyon (TRT) tüm teşkilat ve yapısıyla Cumhurbaşkanlığı teşkilatına bağlandı. Kararnamelerle Genelkurmay Başkanlığı da yeni dönemde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanarak önemli bir adım atıldı.

Son bir kaç ay içerisinde yayımlanan 42 kararla da birçok düzenleme yapıldı. Şeker kotalarının belirlenmesinden, Adalet Bakanlığı'nın ihalelerine, Milli muharip uçaktan Saros körfezindeki kamulaştırmaya kadar birçok düzenleme de "Cumhurbaşkanı Kararı" ile yapıldı. ABD'nin yaptırımlarına karşın Türkiye'nin attığı ABD mallarına ek vergi kararı da 21 sayılı cumhurbaşkanı kararı ile alındı. Bu dönemde 5 adet de Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı.



Erdoğan, 10 Temmuz'da 2018/1" nolu atama kararı ile yeni kabinesini de duyurdu. Böylece yeni dönemin ilk "Cumhurbaşkanlığı Kararı" da yayınlanmış oldu. Bugüne kadar toplamda 153 cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanırken onlarca da atama yapıldı. Erdoğan bu dönemde kabinenin yanı sıra, YÖK ve Danıştay üyeleri, rektörler, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı'na atamalar gerçekleştirdi. Bu dönemde yapılan önemli atamalar şöyle;

Cumhurbaşkanlığı'na başdanışman olarak Fahri Kasırga, Zafer Çubukçu, Fecir Alptekin, Hasan Büyükdere, Veysel Bektaş, Haydar Ali Yıldız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na da Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na Metin Kıratlı, İnsan Kaynakları Ofisi'nin başına Salim Atay, Yatırım Ofisi'nin başına Arda Ermut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramdan sonra henüz bir atama yapılmayan Finans Ofisi ile Dijital Dönüşüm Ofisi ile oluşturulan 9 kurula atama yapması bekleniyor.

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