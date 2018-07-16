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Erdoğan Danıştay üyelerini seçti! İşte 4 isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlunu seçti.

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Erdoğan Danıştay üyelerini seçti! İşte 4 isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlunu seçti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:33
Erdoğan Danıştay üyelerini seçti! İşte 4 isim

24 Haziran Seçimleri sonrasında Cumhubaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam devlette danıştay üyelerinden 4'ünü belirleme ve atama hakkına sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararını verdi ve ataması gereken 4 Danıştay üyesini belirledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nu Danıştay üyeliklerine seçti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliklerine seçim yaptı.

Buna göre, Danıştay üyeliklerine, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu seçildi.

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 16.07.2018 21:03
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Bin Ladin 1 saat önce

Kendimizi kemal sunalın filmindeki gibi görüyorum
Ben
Ya ben
Ben
Beni de seç
*ameleleri doldur götür

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