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Erdoğan'dan Ulus Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İttifakın Ankara Mitinginde Konuştu! Mansur Yavaş’ı Eleştirdi! Ulus Meydanı’nın Merkez Olacağını Söyledi! İşte Ayrıntılar!

Erdoğan'dan Ulus Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İttifakın Ankara Mitinginde Konuştu! Mansur Yavaş’ı Eleştirdi! Ulus Meydanı’nın Merkez Olacağını Söyledi! İşte Ayrıntılar!

25 Mart 2019 Pazartesi 09:30
Erdoğan'dan Ulus Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye destek isteyen Erdoğan, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş’ı ağır sözlerle eleştirdi.

Ulus Meydanı’nın yayalaştırılacağını duyuran Erdoğan şunları ekledi:

“12 kilometrelik bir kültür rotası kazandırıyoruz. Cami, müze, tarihi eser, anıt gibi 411 eserimizi yeni baştan ele alarak Ankara’nın kültür alanına sunacağız. Ulus Meydanı’nı yayalaştırıyoruz. Ulus Meydanı; sinema, konser, milli bayram etkinlikleri, tiyatro gibi etkinliklerin merkezi haline gelecek. Kültür merkezini, kapalı otopark, dolmuş duraklarıyla bir arada Başkentlilerin hizmetine sunacağız. Ankara’nın iki önemli değeri olan Hacı Bayram Veli Camii ile Ankara Kalesi arasında bir teleferik kuracağız.

Ulus bölgesi ve Ankara Kalesi çevresine ulaşım kolayca sağlanacak. Tarihi bölgenin sokaklarını da ele alarak kültür projemize uygun hale getireceğiz. Roma Tiyatrosu’nu aslına uygun restore ederek arkeopark olarak düzenleyeceğiz. Ankara’ya toplam 13 millet bahçesi, 20 adet kamp karavan alanı yapıyoruz. Sadece çocuklara özel Çocuk Köyü kuruyoruz. Mehmet Özhaseki’nin tüm projelerini saymaya kalksak saatler yetmez. Cumhurbaşkanı olarak şahsım, belediye başkanı olarak Özhaseki ve Cumhur İttifakı olarak ilçe başkanlarımız, el ele vereceğiz, Başkentimiz Ankara’yı çok daha farklı bir yere taşıyacağız.”

Millet İttifakı Adayı Mansur Yavaş’la ilgili ağır eleştirilerde bulunan Erdoğan ‘Senet iddiaları’ üzerinden sert sözler söyledi ve şöyle devam etti:

“Hani sahte senetle iş gören var ya, bu adamı CHP, düşünün Ankara’ya belediye başkan adayı yapıyor. Bu sahte senetlerle meydanlarda dolaşan bu şahıstan, Ankara’ya bir bela vermeyelim. Bu adamın Ankara’nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Bazı işler vardır ki, yanlış tercihte bulunulduğunda, telafisi mümkün değil. İşte seçimler de böyle. İnşallah Ankara tercihini yıkımdan yana değil, kalkınmadan ve özgürlükten yana kullanacaktır.”

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