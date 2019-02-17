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Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı’nda düzenlenen mitingi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz. İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı’nda düzenlenen mitingi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz. İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek" ifadelerini kullandı.

17 Şubat 2019 Pazar 17:51
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuva-yi Milliye Meydanı’nda düzenlenen Balıkesir Mitingi’nde konuştu. Erdoğan yeni askerlik sistemiyle ilgili detayları açıkladı. Erdoğan, bedelli askerliğin kalıcı hale getirileceğini ve isteyen herkesin bedelli askerliğe başvurabileceğini duyurdu. Bedelli askerlik yapanlar 1 aylık temel eğitimden sonra terhis edilecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ TASLAĞI

Askerlik sistemimizle ilgili ülkemiz bölgesinin ve dünyanın en büyük ordusuna sahiptir. Ordumuzun yapısını güçlendirmek en büyük görevlerimizden biridir. Milletimizin talebini ve ordumuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak talimat verdim. Kurumlarımız bir taslak ortaya çıkardı. Yeni sistemde 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için ihtiyaç doğrultusunda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Lise mezunları 6+6 askerlik yapacak. Yurtdışındaki vatandaşlarıız için dövizli askerlik uygulaması devam edecek.

Bedelli askerlik uygulamasını sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir 'çıkacak mı çıkmayacak mı?' Böyle bir durum olmayacak. Herkes bedelli askerliğe başvuracak. Bedelli askerlik yapanlar 1 aylık temel eğitimden sonra terhis edilecek.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

Son Güncelleme: 17.02.2019 18:29
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Muhammed Emre Aydın 30 dakika önce

Baya yeni bir son dakika haberiymiş dört beş gündür aynı haberi ısıtıp ısıtıp vermeyin kardeşim yeter artık

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Abdul 19 dakika önce

2 şeyi çok merak ediyoruz 1 bedelli ücreti ne kadar olacak 2.si 2 yıllık üniversite mevzunlari zorunlu eğitim ne kadar olacak

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