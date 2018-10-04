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Erdoğan'dan sert mesaj: Kanları yerde kalmayacak

Batman'daki hain saldırı sonucu 7 askerimizin şehit olması ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

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Erdoğan'dan sert mesaj: Kanları yerde kalmayacak

Batman'daki hain saldırı sonucu 7 askerimizin şehit olması ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:39
Erdoğan'dan sert mesaj: Kanları yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmanın başlangıcında bu sabah Batman'da gerçekleştirilen ve 7 askerimizin şehit olduğu hain saldırıya da değininerek "Konuşmamın başında Batman'daki 7 şehidimizi anmadan geçemeyeceğim. Tüm şehitlerimiz için ve bu mücadelemizi aksatmadan kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız.  Bu saldırılar bizim düşmana olan hırsımızı ve kinimizi artırıyor. Bunu da bilmelerinde fayda var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

15 Temmuz gecesi okudukları salalarla darbeye karşı halkımızı çağıran tüm din görevlilerime şükranlarımı sunuyorum. Köln'de camimizi açtık. Almanlar bu camimizi yoğun şekilde ziyaret ediyorlar. Gerçekten bu ziyaretten memnun oldum. Temenni ederim ki, birçoklarının da hidayetine vesile olur. Eser müessiri ile zengindir. O ilin Valisi, Belediye Başkanı'na da gelmiş, geçmiş hepsine teşekkür ediyorum.

GÖNÜLLERİN FATİHİ OLMALISINIZ

140 bin kişilik ordunun olduğu yerde neden istediğimiz neticeyi alamıyoruz? Kendimize sormamız lazım. Halkın en sevdiği kişiler imam ve muhtarlardı. Bağlar neden koptu? Bu bağları yeniden tesis edemez miyiz?  140 bin kişilik bu ordu ülkemizin çehresini değiştirmelidir. Siz gönüllerin fatihi olmalısınız.

BÜTÜN CAMİLERİMİZİN KAPILARI AÇIK OLMALI…

Rahmetli babam her akşam beni camiye götürdü. Bu konularda bizim ailelerle münasebetlerinin de sıcak ilgilerle tahsis edilmesi lazım. Hanım hocaların annelerle ilişkilerini geliştirmesi lazım. Sadece hocayım önümdeki öğrenciye ders vereyim yeterli değil. Aynı şekilde imam ve müezzinler için caminin kapısını açıp kapatmak için orada değil. Bütün camilerimizin kapılarının açık olması gerekir.  Hocalarımızın imam müezzin beraber iş bölümüyle kapıların açık olmasını sağlaması lazım. Çünkü bu milletin eninde sonunda toplanacağı yer camilerdir. Ancak bunu sevdirmemiz başarmamız  azım. Biz de üzerimize düşeni yapacağız.

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