Erdoğan'dan Profesyonel Askerlik Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Isparta'da 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde bir konuşma yaptı ve yaptığı konuşmada en dikkat çekici başlıklardan biri profesyonel askerlikle ilgili oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli olarak veya başka şekilde askerlik yapmadan büyük bir özveri ile başlatılan bu süreci geride bırakanların büyük kayıp yaşadıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasındaki öne çıkan başlıklar şöyle;

''Ecdadımızın mirasına sahip çıkarak kutlu Türk bayrağının dalgalandığı her yeri zulümden, kederden, acıdan , korkudan uzak bir yurt haline getirene kadar durmayacağız. Bu konuda en büyük güvencemiz askerlerimizin cesareti ve kahramanlığıdır. Nüfus kağıtlarındaki isimleriniz farklı olabilir ama milletimizin gönlünde sizler mehmetçiksiniz. Bu ordunun en yüksek rütbeli subayından, rütbesiz erine kadar tamamının adı Mehmetçik'tir. Yani küçük Muhammed. Mehmetçik demek vatan demek, bayrak , ezan, şanlı mazimiz ve aydınlık geleceğimiz demektir. Sizlerin işte bu şuurla görev yapacağınıza inanıyorum. Sevgili mehmetçikler, değerli anneler, babalar ... '' ifadelerini kullandı.

ASKER, POLİS, JANDARMA OLMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR!

''Elbette her görev önemli, kutsaldır. Milletimizin tamamının nezdinde , askerlik, polislik, jandarmalık görevlerinin ayrı yeri vardır. Kendi canını ülkesinin ve milletinin üzerinde tutan bu mesleklere tabi olmak her babayiğidin harcı değildir. Bedelli olarak ya da başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmadan bu görevi geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler.'' açıklaması yaptı.

ÜLKENİN NÜFUSU ARTTI ORDUNUN NÜFUSU SABİT KALDI

'' Nüfusumuzun artmasına rağmen ordumuzun nüfusunun sabit kaldığı hatta azaldığı böyle dönemlerde elbette yığılmaları önlemeye ihtiyaç vardır. Milletimizin ruhundaki o askerlik sevgisini canlı tutmak önemlidir. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yerine askerliğini yapmayanlar adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırdı. Savaş dönemlerde asker kaçakları hain olarak görülürdü. Tabi günümüzde askerlik mesleği daha karmaşık bir uzmanlık alanı, tecrübenin önemli haline geldiği bir uğraş haline geldi.'' ifadelerini kullandı.

TSK'DA PROFESYONEL YAPI

'' Bir - bir buçuk aylık eğitimle bu uzmanlığı edinmek pek mümkün değildir. Kabiliyetli gençlerimiz hızla bu seviyeye gelseler bile bir süre sonra terhis oldukları için operasyonlarda sıkıntı çekiliyordu. Bunun için TSK'yı hızla profesyonel bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 40 yükümlü, yüzde 60 kadrolu hale dönüştü. Hedefimiz kahraman ordumuzu her alanda profesyonel bir yapıya ulaştırmaktır. Bugün burada brövelerini takan 4 binin üzerinde uzman erbaşımızla profesyonelleşme adına temel bir adım daha atıyoruz. Ordumuzun tamamının profesyonel olması halinde dahi , temel askerlik eğitimini önemli görüyorum. İleride bu hususlarda gereken kararlar verilecek.'' açıklaması yaptı.

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