Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması

Bedelli Askerlik Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilemesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği profesyonel askerlik konusu hakkında Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. 'Ordumuzu daha profesyonel bir hale getirmeliyiz, bir aha bedelliye ihtiyaç duymamalıyız' demişti.

Afrika Turu'nda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ''profesyonel askerlik konusunu iyi düşünmeliyiz, getirisini, görütüsünü iyi hesaplamalı buna göre hareket etmeliyiz'' açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Turu kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'ta gazetecileriin kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Profesyonel askerlik konusuna dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Profesyonel askerliğin getirisini götürüsünü iyi düşünmek lazım. Profesyonel askerlik yüzde 100 olmalı mı, olmamalı mı? Bu noktada da ayrı bir tartışma söz konusu. Çünkü o asker ruhu amatör olarak ayrıdır, profesyonel olarak daha başkadır. Şimdi 1.5 milyona yakın birikim konuşuluyor. Bunu bir eritelim. Bunu erittikten sonra her mevsim bedelli askerlik gelir mi, gelmez mi bu beklentileri ortadan kaldıracak bir sürecin içine girelim istiyoruz.'' ifalerini kullandı.

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