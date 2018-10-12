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Erdoğan'dan Operasyon Sinyali!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'dan Operasyon Sinyali!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2018 Cuma 11:13
Erdoğan'dan Operasyon Sinyali!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında operasyon sinyali verdiği bölümde şunları söyledi;

''Teröristlere dünyayı dar eden komandolarımız bugün de bizim gururumuzdur. Her gencimizi potansiyel bir komando adayı olarak görüyorum. Milletimizin başı ne zaman sıkışsa kadını ve erkeği ile 7'den 77'ye mücadele etmiş bir milletiz. En son 15 Temmuz'da topyekün bir mücadele ile FETÖ ihanet çetesini o gecenin karanlığına hep birlikte gömdük.

Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz'' diyerek büyük bir terör operasyonunun başlayacağı sinyalini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan operasyon sinyali
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