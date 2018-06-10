Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Çok Sert Sözler !

Seçim hazırlıkları kapsamında bugün ;Denizli'de olan Cumhurbaşkanı Erdoğani burada önemli açıklamalarda bulundu.

İl İl gezerek seçim hazırlıklarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'yi sert şekilde eleştirirken ona bir çağrıda da bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Siz diğerlerini burada gördünüz mü? Geçen yıl 2 kere geldik. Sizinle aramızda farklı bir bağ var. Sizleri gönülden selamlıyorum.

Buralara gelene kadar çok saldırılara maruz kaldık. Darbe girişimleri gördük.

Siz Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele ile ilgili bir tek söz duydunuz mu? 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı cezaevinde ziyaret ediyor. Bay Muharrem ne yüzle vatandaşların karşısına çıkıyor.

Denizli biliyorum şu güneşte çok yandınız. Bu tahammülünüz var ya, 24 Haziran'da bahar ferahlığına dönüşecek. 24 Haziranda cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz?

İrade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. AK Parti 16 yıldır bu ülkeye sadece ve sadece hizmet getirmiştir.

Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Biz geçmiş dönemlerdeki gibi ülkemizi kaoslara, koalisyonlara mahkum etmedik. Yatırımlarımızda, projelerimizden asla taviz vermedik. Onlar birbirine şunu söylüyor, yenildin de yenildin.

BİRİNCİ ÇIKAMAZSAN ...

Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz istemez. Bay Muharrem çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkan'ın da öyle.

Biz uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta one minute dedik. BM'de dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunlara 5 koyun verin kaybeder gelirler. Yaptığımız yatırımlarda Denizli çok büyük pay aldı. Denizli'ye 22.5 milyar dolarlık yatırım yaptık.

AK Parti bu ya, Erdoğan bu ya. Çok çalıştık. Söz verdim şu kadar zamanda Aydın-Denizli bölünmüş yolunu yapacağız dedik. Yaptık. Bay Muharrem adam gibi adam olacaksın.

Denizli'ye bir stat yapıyoruz. Karşılığında da Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadyumu da millet bahçesi yapacağız. Al çocuğunu git, yat, yuvarlan. İngilizin Hyde Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz var.

TOKİ vasıtasıyla 11 bin 405 konutu hayata geçirdik, bundan haberin var mı Bay Muharrem. Denizli'ye biz geldik 16 yılda 358 kilometre bölünmüş yol yaptık.

TERBİYESİZ. MİLLETİM SİZİ SANDIĞA GÖMECEK..

Kadıköy'de miting yapıyor. Tabanını bağırtıyor, 'hırsız Erdoğan' diye. Terbiyesiz. Kim bağırtıyor, Bay Muharrem. Belgen var mı? Terbiyesiz. Man Adası dediniz, yargı 179 bin TL tazminata mahkum etti sizi. Milletim sizi sandığa gömecek.

SENİN GİBİ İSKAMBİL ATIP OKEY TAŞI DİZMEYECEKLER...

Açacağımız millet kıraathanelerinde çay ve kek bedava olacak... Bay Muharrem yapacağımız millet kıraathanelerinde çocuklarımız kitap okuyacaklar. Senin gibi iskambil atmayacaklar, okey taşı dizmeyecekler. SEn bunları nerden anlayacaksın. Cahilsin cahil..."

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