Erdoğan'dan İşçi Almayan Fabrikatörler ve İstihdam Açıklaması

ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zenginliğin önemli olduğunu ancak devletlerin ve işletmelerin zenginliğinin topluma yansıması gerektiğini söyledi.

"Yeri geldi işçi oldum, yeri geldi işveren oldum" diyen Erdoğan, "Masanın neresinde olursam olayım adaleti, vicdanı, hakkı, hakkaniyeti gözetmeden başarılı olunamayacağını gördüm. Buna ekonomi literatüründe sürdürülebilirlik denir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir. Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Rekabet daha iyiye ulaşmak için yapılırsa iyidir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'ZENGİNLİK ÖNEMLİDİR AMA TÜM İNSANLARA YANSIYORSA DEĞERLİDİR'

Adaletsizlik her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da en büyük sorundur. Biz dünya 5'ten büyük derken güvenlik kaygısının yanı sıra adaletsizliğe de dikkat çekiyoruz. Bir yanda tüketimin akıl almaz boyutlara ulaştığı Amerika ve Avrupa. Diğer yanda çocukların açlıktan öldüğü Asya ve Afrika. Dünya böyle bir çarpıklığı uzun süre taşıyamaz. İstihdam burada ilk başlanması gereken noktadır.

İnsan gücünün yerini makine ve yazılımın aldığı bir dönemde istihdam konusunu yeniden tasarlamak gerekiyor. Birilerine gel bakalım sen devasa fabrikatörsün yanına 50 işçi daha alıver. 5 bin, 10 bin çalıştırmak nedir? Onun yanında 50 tane daha fazla eleman al dediğimizde rahatsız olanlar var. İşveren olmazsa iş olmaz, iş olmazsa çalışan olmaz. Zenginlik önemlidir ama tüm insanlara yansıyorsa değerlidir.

'PARANIN ÇOKLUĞU BAŞKA AZLIĞI BAŞKA MESELE, ASIL MESELE HELALİNDEN KAZANMAK'