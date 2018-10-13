Erdoğan'dan İşbankası Hisseleri Açıklaması : Meclis'e Getiriyoruz

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili daha önce de açıklamalarda bulunan ve bu hisselerin hazineye devredilmesi gerekir diyen Erdoğan, konuyu meclise getiriyoruz ifadelerini kullandı.

CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ MECLİSE GELİYOR!

Kayseri'deki açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP hisseleri ile ilgili açıklaması şöyle;

''İş Bankası'nda CHP'nin % 28'e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazine'ye gitsin diye yaptı. Biz Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. İnşallah meclisten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız. Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın?

Bir an önce meclisimizden bu geçecek. Ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek.'' ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA