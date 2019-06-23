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Erdoğan'dan ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

31 Mart'te Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ancak AK Parti'nin itirazıyla bugün tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı. Seçimlerin resmi olmayan sonuçlara göre kazananı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu...

Erdoğan'dan ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

31 Mart'te Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ancak AK Parti'nin itirazıyla bugün tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı. Seçimlerin resmi olmayan sonuçlara göre kazananı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu...

23 Haziran 2019 Pazar 20:50
Erdoğan'dan ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz."

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