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Erdoğan'dan iki üniversite bitirmiş işsizim diyen EYT Mağduru Kadına İlginç Sözler!

YSK 31 Mart İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili önceki gün bildirdiği gerekçeli kararında "sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan kişilerden oluşmaması' iddiasını savunmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı cami açılışında 23 Haziran seçimlerine ilişkin "Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" dedi. Erdoğan iki üniversite bitirmiş EYT mağduru, işsiz evli kadının "iş bulamıyorum" isyanına da skandal sözlerle yanıt verdi.

Erdoğan'dan iki üniversite bitirmiş işsizim diyen EYT Mağduru Kadına İlginç Sözler!

YSK 31 Mart İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili önceki gün bildirdiği gerekçeli kararında "sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan kişilerden oluşmaması' iddiasını savunmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı cami açılışında 23 Haziran seçimlerine ilişkin "Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" dedi. Erdoğan iki üniversite bitirmiş EYT mağduru, işsiz evli kadının "iş bulamıyorum" isyanına da skandal sözlerle yanıt verdi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:13
Erdoğan'dan iki üniversite bitirmiş işsizim diyen EYT Mağduru Kadına İlginç Sözler!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu külliyeyi maksadına uygun olarak kullanmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Gerçekten güzle bir eser kazandırılmış oldu. Burası yoğun şekilde gelişiyor. Gelişirken bizim Osmanlı’dan beri kültürümüz budur. Önce merkezde camilerimiz yer alır. Ondan sonra genişler gelişir. Burası da şu anda böyle. Buraya önce binalar, sonra bu cami yapılmış oldu. Gerek erkek, gerek bayan mescidi ile, gerek konferans salonu ile adeta bir külliye gibi burada faaliyette bulunacak. Etraf Selçuklu mimarisi güzel bir örneğini teşkil ediyor. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Müslüman ülkelerde yaşananlar nedeniyle sıkıntılı bir Ramazan yaşandığını anlatan Erdoğan, “Suriye’de olsun, Arakan’da olsun, Afganistan’da olsun tüm İslam ülkelerinde sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntıların da aşılmasına vesile olsun” şeklinde konuştu.


23 Haziran’da yapılacak seçimleri de hatırlatan Erdoğan, “Önümüzde 1 ay sonra sandık var. Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak, bu işin hakkını verelim diyorum. Ülkemizde demokrasi zaferi ile bu işi noktalayalım” dedi.

'İş bulamıyorum' diyen kadına ilginç sözler

Cami çıkışında Erdoğan, EYT mağduru kadına "Erken emeklilik diye bir şey yok" diye yanıt verdi. Sözlerine devam eden Erdoğan "İş bulamayıyoruz efendim iş yok! Ben iki üniversite mezunuyum işim yok şu anda." diyen evli kadının sözlerine "kocan ne yapıyor?" diye karşılık verdi. Erdoğan "Şu anda işi var çalışıyor" diye yanıt veren evli kadına "gördün mü?" diye yanıt verdi.

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