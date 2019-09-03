Erdoğan'dan İdlib mesajı: Sessiz kalmak mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimiz 5 milyar dolar. Savunma sanayi alanında iş birliğini ileri götürme konusunda neler yapılabilir onları görüştük. Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden biridir. Çek Cumhuriyeti'nde 3 ayrı şehitliğimiz bulunmaktadır.

Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum.

İDLİB

Güvenli bölge teklifimiz var. Bu teklif sayın Obama döneminde de masadaydı. Trump döneminde de teklif ettik Avrupa’nın önemli ülkeleriyle de görüştük Suudi Arabistan’la da görüştük. Hepsi de çok güzel bir teklif dedi. Yapılacak olan şey şu: Güvenli Bölge’de 30 km derinlikte bütün sınırlarımız boyunca devam edecek bir alan. Bizler buraya konut yapacağız. Burada da mülteciler ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Kendi kendilerine yetme imkanı bulacaklar. Güzel proje dediler ama uygulamaya geçince destek gelmedi. Şu anda kendileri gündeme getiriyorlar hadi deyince de kimseyi bulamıyoruz. Güvenli bölgenin sadece adı kaldı. Tacizlere karşı da atmamız gereken adımları atıyoruz. İdlib’deki gelişmelerde rejimin siviller üzerinde yapmış olduğu bombardımanlar vs. ABD’nin de bu tarz eylemlere girişmiş olması.

İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa idlib’de yok olur. Bunların karşısında sessiz kalmak mümkün değil. Rusya Türkiye İran görüşmemiz var bu ay içerisinde. Neler yapabiliriz bunların neticesini göreceğiz.

Hedefimiz Cenevre’den önce bazı adımları atmak.

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