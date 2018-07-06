Erdoğan'dan Flaş Yeni Kabine Açıklaması-Tarih Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kabine hakkında son dakika açıklaması geldi.

Yeni kabinenin artık eski sistemdeki gibi olmayacağınısöyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlarımız artık eskisi gibi olmayacak. Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz."

Bu sonuçlara göre AK Parti olarak 295 milletvekili, cumhur ittifakı olarak ise 344 milletvekili ile seçimi tamamladık. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 24 Haziran seçimleri sürecinde canla başla çalışan 81 ildeki adaylarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımıza, sandıklara sahip çıkan müşahitlerimize, partimize gönül vermiş tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu seçimler aynı zamanda yeni yönetim sistemine geçişin de miladıdır. Türkiye bugüne takdir edersiniz ki bir anda gelmemiştir. 2007 yılında AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için, yasalar, meclis teamülleri ve hepsinden önemlisi adalet ve hakkaniyet ayaklar altına alınmıştır. Olmayan kurallar, 11'inci cumhurbaşkanlığı seçiminde önümüze çıkartılmıştır.

YENİ KABİNE PAZARTESİ 21,30'DA AÇIKLANIYOR

Ak Parti Grup Başkanvekili Murtafa Elitaş Bakanlar Kurulu'nun Pazartesi akşamı 21:30'da açıklanacağını belirtti.

AK Partili Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamalarda bulundu. Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir veya iki tane olabilir Cumhurbaşkanının takdiri. Dışarıdan bakanlar ağırlıklı olacak. Eski bakan olan arkadaşlarımızdan tercih edebilir. Eski vekil arkadaşlarımızdan olabilir." dedi

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