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Erdoğan'dan Flaş Yeni Kabine Açıklaması-Tarih Belli Oldu

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Öte yandan yeni kabinenin açıklanma tarihi belli oldu.

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Erdoğan'dan Flaş Yeni Kabine Açıklaması-Tarih Belli Oldu

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Öte yandan yeni kabinenin açıklanma tarihi belli oldu.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:30
Erdoğan'dan Flaş Yeni Kabine Açıklaması-Tarih Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kabine hakkında son dakika açıklaması geldi.

Yeni kabinenin artık eski sistemdeki gibi olmayacağınısöyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlarımız artık eskisi gibi olmayacak. Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz."

Bu sonuçlara göre AK Parti olarak 295 milletvekili, cumhur ittifakı olarak ise 344 milletvekili ile seçimi tamamladık. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 24 Haziran seçimleri sürecinde canla başla çalışan 81 ildeki adaylarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımıza, sandıklara sahip çıkan müşahitlerimize, partimize gönül vermiş tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu seçimler aynı zamanda yeni yönetim sistemine geçişin de miladıdır. Türkiye bugüne takdir edersiniz ki bir anda gelmemiştir. 2007 yılında AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için, yasalar, meclis teamülleri ve hepsinden önemlisi adalet ve hakkaniyet ayaklar altına alınmıştır. Olmayan kurallar, 11'inci cumhurbaşkanlığı seçiminde önümüze çıkartılmıştır.

YENİ KABİNE PAZARTESİ 21,30'DA AÇIKLANIYOR

Ak Parti Grup Başkanvekili Murtafa Elitaş Bakanlar Kurulu'nun Pazartesi akşamı 21:30'da açıklanacağını belirtti.

AK Partili Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamalarda bulundu. Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir veya iki tane olabilir Cumhurbaşkanının takdiri. Dışarıdan bakanlar ağırlıklı olacak. Eski bakan olan arkadaşlarımızdan tercih edebilir. Eski vekil arkadaşlarımızdan olabilir." dedi

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaYeni KabineHaberBakanlar KuruluErdoğan
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Ertuğ 3 saat önce

Soylu yerinde kalsın yeter. Süleyman soylu gibi bir adam bu ülkeye lazım

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yasin 3 saat önce

İnsallh yeni ic isleri bakani polislik yaş esnetilmesiyle aciklama yapar bizleride sevindirir

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