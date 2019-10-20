Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.449
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5029
EURO
6.4409

Erdoğan'dan Flaş Tek Tip Sigara Paketi Açıklaması!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuşuyor

Erdoğan'dan Flaş Tek Tip Sigara Paketi Açıklaması!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuşuyor

20 Ekim 2019 Pazar 17:52
Erdoğan'dan Flaş Tek Tip Sigara Paketi Açıklaması!

* 40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik.

* Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.

* Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı... Bırakın bu mereti, kendi kendinize zarar veriyorsunuz.

* İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi.

* (Yabancı bir sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın.

* Tek tip sigara paketi uygulamasına geçiyoruz, çekici, özendirici hiçbir unsura yer verilmeyecek.

* Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur.

* Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz.

* Sadece 9 gün içinde 765 teröristi etkisiz hale getirerek 111 yerleşim birimini kurtardık 1500 kilometrekarelik alanı terör örgütünün zulmünden temizledik.

* Mutabakata uyulmazsa 120 saat bittiği anda biz Barış Pınarı Harekatı'nı aynen bırakıldığı yerden devam ettiririz.

* Salı günü Soçi'deyiz, sayın Putin'le bunları tekrar konuşacağız.

* ABD ile vardığımız mutabakat sahada elde ettiğimiz başarının diplomasi masasına yansımasından ibarettir.

* Dikkat edin terör örgütü ile anlaşmadık, ABD ile anlaştık.

* Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, son teröristi de bölgeden temizleyene dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

* 120 saatlik arada terör örgütü çekilmezse harekatın devam edeceğini ABD heyetine, AB ülkelerine söyledim.

* Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.

Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan flaş tek tip sigara paketi açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Minareyi çalan kilifini hazirlar 2 saat önce

O kadar da net konusuyor. Şakşakcisida onaylamis fetvayi vermis haramdir diye. Diyelim ki haram tovbe edersin Allah affeden ve bagislayandir. Neyle gelirsen gel kul hakkiyla gelme diyor yuce yaradan. Siz bu kadar milletin hakkini nasil odeyeceksiniz onunla ilgilide kılıfıniz var mi acaba.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa sahin 1 saat önce

Haramsa niye satiyorsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ak Parti'den açıklama Af, nafaka, ek gösterge, taşeron işçi, EYT ve 3600 ek gösterge...
Ak Parti'den açıklama Af, nafaka, ek gösterge, taşeron işçi, EYT ve 3600 ek gösterge...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!
Ekrem İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz
Ekrem İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3