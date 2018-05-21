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Erdoğan'dan Flaş Çıkış: Diplomasi Erozyona Uğradı

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında önemli ifadeler kullandı.

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Erdoğan'dan Flaş Çıkış: Diplomasi Erozyona Uğradı

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında önemli ifadeler kullandı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 21:48
Erdoğan'dan Flaş Çıkış: Diplomasi Erozyona Uğradı

AK Parti Genel Merkezinde Büyükelçilerle iftar programında bir adaya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan yaptığı açıklamada siplomasinin erozyona uğradığını dile getirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları şu şekilde...

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son dönemde krizlere çözüm vasıtası olarak diplomasinin ciddi anlamda erozyona uğradığını, uğratıldığını görüyoruz.

"Nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla faydalanılmasını sonuna kadar savunuyoruz. Her ülkenin buna hakkı olduğunu düşünüyoruz. Enerji ihtiyacını bu yoldan karşılamak isteyen ülkelerin hakkına da herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz."

"Nasıl dünyanın 31 ülkesindeki 450 nükleer santral bizim için tehdit değilse, çok sıkı denetlendiği sürece başkalarınınki de tehdit oluşturmayacaktır. Ülkemiz ve bölgemiz için asıl tehdit nükleer silahlardır."

"Tüm dünya nükleer silahlardan temizlenmeli. Ellerinde 15 bini aşkın nükleer başlıklı silah bulunduranlar şu anda dünyayı tehdit etmektedir."

"Eğer adil davranacaksak, adil yaklaşım göstereceksek, o zaman nükleer silah sahibi olduğu bilinen ülkelerin nükleer güç santrallerini tehdit olarak göstermesinin dünya kamuoyunda hiçbir inandırıcılığı yoktur."

"Kudüs-ü Şerif üzerindeki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız."

"İlk kıblemizi, on yıllardır kan, gözyaşı ve işgalden beslenen bir devletin insafına asla terk etmeyeceğiz."

"Türkiye olarak İran nükleer meselesi dahil, hal yoluna koyulmuş krizlerin yeniden köpürtülmesini kabul etmiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaErdoğanAk Parti
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