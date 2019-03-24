Erdoğan'dan Flaş Ayasofya Açıklaması! Ayasofya Cami Olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Zelanda’da camiye yapılan terör saldırısı ile birlikte gündeme gelen Ayasofya’nın Camii olarak hizmete açılmasına ilişkin benzer bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Ayasofya’nın zaten Camii olduğunu belirten Erdoğan, müzeye dönüşüm ile ilgili olarak da CHP’yi suçladı. Cumhurbaşkanı, bunun üzerinde dururuz ve değiştiririz. Statü anında değişir mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinde bunun öyle dururuz ki, 'müze' ifadesi ile değil, 'Ayasofya Cami' olarak koyarız. Müze statüsünden çıkar. Zaten biliyorsunuz daha sonradan böyle bir statü buraya verildi. Bu da CHP zihniyetinin adımıdır, bu CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz" dedi.