Erdoğan'dan Flaş Af Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar-Çekmeköy metro hattı açılışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran seçimlerinden önce gündeme getirdiği, seçimlerden sonra da son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında ısrarla üzerinde durduğu mahkumlara af konusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi.

Şahıslara karşı işlenen suçların devlet tarafından affedilemeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ''Canım kardeşim boşuna uğraşma. Biz rast gele cezaevine girenlere cezaevi kapısını açmayacağız. Devlete karşı suçları devlet affeder. 50 bin tane uyuşturucu suçlusunun olduğu bir dönemde Af çıkaramayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devlet affedemez. Bu böyle bilinsin. "Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum 'Affettim' diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı bilinelim.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında, CHP'li Belediyeler, Cemal Kaşıkçı Cinayeti, HDP'li Belediyeler gibi gündeme ilişkin konulara da değindi.

Erdoğan'ın konuşmasının tamamını aşağıdaki player'dan izleyebilirsiniz.

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