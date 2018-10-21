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Erdoğan'dan Flaş Af Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar-Çekmeköy metro hattı açılışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'dan Flaş Af Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar-Çekmeköy metro hattı açılışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2018 Pazar 18:53
Erdoğan'dan Flaş Af Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar-Çekmeköy metro hattı açılışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran seçimlerinden önce gündeme getirdiği, seçimlerden sonra da son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında ısrarla üzerinde durduğu mahkumlara af konusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi.

Şahıslara karşı işlenen suçların devlet tarafından affedilemeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ''Canım kardeşim boşuna uğraşma. Biz rast gele cezaevine girenlere cezaevi kapısını açmayacağız. Devlete karşı suçları devlet affeder. 50 bin tane uyuşturucu suçlusunun olduğu bir dönemde Af çıkaramayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devlet affedemez. Bu böyle bilinsin. "Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum 'Affettim' diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı bilinelim.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında, CHP'li Belediyeler, Cemal Kaşıkçı Cinayeti, HDP'li Belediyeler gibi gündeme ilişkin konulara da değindi.

Erdoğan'ın konuşmasının tamamını aşağıdaki player'dan izleyebilirsiniz.

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Engin 42 dakika önce

Helal olsun sonunda doğru bir laf konuşuldu.Şu durumda ne affı kardeşim bütün memleket meselesi bitti af'a mı sıra geldi ey püskevitçi. Sen git püskevit ye

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hall 36 dakika önce

Kuru-yaş ilişkisi bu. Bi nevi doğru söylüyor aslında

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