Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erdoğan'dan EYT yorumu: Onlar ne istediklerini bilmiyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında yorumda bulunarak "Onlar ne istediklerini bilmiyorlar" dedi.

Erdoğan'dan EYT yorumu: Onlar ne istediklerini bilmiyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında yorumda bulunarak "Onlar ne istediklerini bilmiyorlar" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 17:02
Erdoğan'dan EYT yorumu: Onlar ne istediklerini bilmiyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Maltepe'de düzenledikleri miting ile haklarını isteyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların ne istediklerini bilmediklerini ifade ederek "Onlar 38 yaşında emeklilik istiyorlar" dedi.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Munyar, gerçekleştirilen sohbette Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu açılınca Erdoğan'ın "Onların ne istediğini, taleplerinin ne anlama geldiğini çoğu kimse bilmiyor. Onlar 38 yaşında emeklilik istiyorlar." dediğini ifade ederek şunları yazdı:

"Bana döndü:

- 38 yaşında emeklilik olur mu?

O anda 1980’li yılların ortalarını, Turgut Özal’ın Başbakanlığı dönemini anımsadım. Özal Hükümeti, emeklilik yaşının kademeli olarak erkeklerde 65’e çıkarılması için harekete geçmişti. Gazetelerin o günlerdeki manşetleri gözümün önüne geldi:

- Mezarda emeklilik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorusu üzerine şu anımsatmayı yaptım:

- Özal Hükümeti o dönemde emeklilik yaşını yükseltmişti. Daha sonra 12 Eylül darbe dönemi siyasi yasakları referandumla kalkınca seçim yarışı sırasında DYP Lideri Süleyman Demirel emeklilik yaşını indirme sözü verdi. İktidar olunca da emeklilik yaşını indirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzeltme yaptı:

- Rahmetli Demirel yine de emeklilik yaşını biraz yukarıda tutmuştu. Şimdikiler emeklilik yaşının 38’e inmesini istiyor.

Türkiye’de de ortalama yaşam süresinin uzadığına işaret etti:

- Genç yaşta emekli olanlar boş durmuyor. Yeniden bir işe girip çalışıyor.

Kısa sohbet sonrası İstanbul’a dönerken düşündüm. Emeklilikte Yaşa Takılanlar gibi bir sorunun ortaya çıkması, çalışma ortamındaki istikrarsızlıktan kaynaklanıyor. Çeşitli gerekçelerle çalıştığı iş yerinden ayrılan 45-50 yaş aralığındaki bir kişi, yeniden iş bulmakta zorlanıyor, şu yaklaşımla karşılaşıyor:

- Daha genç eleman almak varken, 50 yaşında personel çalıştırmak istemeyiz.

Bu durumda özel sektörde emeklilik yaşını tamamlayana kadar çalışma fırsatını her personel bulamıyor.

Konuya bu açıdan bakılıp, çözüm için farklı formül geliştirilebilir mi?"

Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan eyt yorumu istediklerini bilmiyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli ortak mitinginde konuştu: Konstantinapol da yok Kürdistan da
Bahçeli ortak mitinginde konuştu: Konstantinapol da yok Kürdistan da
Mansur Yavaş'tan hologram miting
Mansur Yavaş'tan hologram miting
Dikkat! Seçim Yasakları Başladı! Nelere Dikkat Etmemiz Gerekiyor!
Dikkat! Seçim Yasakları Başladı! Nelere Dikkat Etmemiz Gerekiyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim