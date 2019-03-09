Erdoğan'dan Diyarbakır ve Mardin'den Müjde!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır mitinginde halka hitap etti. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Binlerce yıllık kadim şehir Diyarbakır, şiirlere ilham kaynağı olan Diyarbakır... Asırlardır medeniyetimizin sembol şehri Diyarbakır, bugün de gönlümüzün en baş köşesindedir. Bugün bir başka Diyarbakır. Son bir yılda dördüncü defa Diyarbakır'dayım. Diyarbakır Türkiye'dir, Türkiye Diyarbakır'dır. Diyarbakır asırlardır kendisiyle birlikte Türkiye'nin istiklalinin lokomotifi olmuştur.

İRADELERİNİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE TESLİM ETTİLER

Diyarbakır'ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça, şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en sizler biliyorsunuz. Her yeri yeniden pırıl pırıl bir Diyarbakır var. Devletin belediyelere, vatandaşa hizmet için verdiği araçları ve imkanları çukur kazmakta kullandılar. Şehirlere hizmet edecekleri yerde iradelerini terör örgütlerine teslim ettiler. İnsanlarımıza ve esnaflarımıza hayatı zindan ettiler.

Onların derdi hizmet etmek değil, teröre selam durmaktır. Halka hizmet etmek yerine örgütün tutuşturduğu bildirileri okuyan belediye başkanlarını görevden aldık. O teröristleri çukura gömdük. Elinizi vicdanınıza koyun. Diyarbakır terör örgütünün emrindeki militanlar döneminde mi hizmet gördü, şu an da bizim de adayımız olan kayyum döneminde mi hizmet gördü? Kimsenin kendi hevesleri, hırsları için koskoca bir şehrin geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur. Bunların kendilerine hayrı yok ki millete olsun.

BODRUM KATLARINDA TERÖRİSTLERCE TOKATLANAN DEĞİL…

Biz 31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanları, hizmet için çalışacak belediyeler vadediyoruz. Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz. Diyarbakır, Kandil yerine kendi şehirlerine hizmet eden belediye başkanlarını hak ediyor. Diyarbakır, yatırıma, işe, istihdama dönüştüren belediye başkanlarını hak ediyor.

BUNLARIN DERDİ ÇUKUR, ÇÖP, ÇAMUR

Diyarbakır'a 17 yılda 41 katrilyon lira yatırım yaptık. Bunlar laf değil, bunlar Bay Kemal ve HDP'liler anlamaz. Biz milletin parasını Diyarbakır'a, eğitime, sağlığa, emniyete, tarıma, yollara yatırdık. Diyarbakır'daki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Şimdi Diyarbakır'a iki şehir hastanesi daha yapıyoruz. Bu HDP'de bunlar olur mu? Bunların öyle bir derdi var mı? Onlar sadece dayak ve tehditle insanları tedavi ediyorlar. 31 Mart'ta bu hesabı hep birlikte sormamız lazım. Bunlarıın derdi çukur, çöp, çamur. Diyarbakır'da yapılmış ne varsa biz yaptık. Sağolsun bu kayyum kardeşimizi Diyarbakır'a belediye başkan adayı yaptık.

Bunlar çok acımasız, buraları bombaladılar. Tarih kokan, Osmanlı mirası Kurşunlu Camii'ni adeta yıkılacak duruma getirdiler. Çukur eylemlerinde kullanılamaz hale getirilen 12 caminin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Bu bölgeleri yeniden ayağa kaldırdık. Ulaşımda 44 km olan bölünmüş yol uzunluğuna 380 km ilave ederek toplam 424 km'ye çıkardık.

SİLVAN TÜNELİ'NİN TEMELİNİ BUGÜNLERDE ATIYORUZ

Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak da bilinen Dicle Nehri'nin üzerindeki Silvan Barajı bunlardan biridir. Maliyeti 1,5 katrilyon olan Silvan Barajı ile 2 milyon 350 birn dekar alan arazi sulanacak. İnşallah önümüzdeki yıl burada su tutmaya başlıyoruz. Şimdi size bir müjde veriyorum. Silvan Barajı'ndan alınan suyu, Silvan'ın eteğinden oluşan suyu alıp, Mardin'e kadar aktaracak Silvan Tüneli'nin temelini inşallah bugünlerde atıyoruz. Böylece barajda su tutma işi bittiğinde, tünellerimiz de hazır olacak.

4,5 kattrilyonluk tarımsal destek verdik.İki yeni organize sanayi bölgesini faaliyete geçirdik. Tekstil üretimini teşvik ediyoruz. Diyarbakır tesktil alanında 5 katlık bir artışa imza attı.

KÜRTLERE EN ÇOK ZULMEDEN ÖRGÜT PKK OLMUŞTUR

Diyarbakır'ın tek ihtiyacı bölücü terör örgütünün gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır. Tarihte Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK olmuştur. Bölücü örgütün Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi asla olmamıştır. Bu örgüt sadece kendi sapkın, ideolojik amaçları için Kürt kardeşlerimizi kullanmıştır.

Şimdi burada Diyarbakır'da soruyorum. Türkiye'nin Kürdistan diye bir bölgesi var mı? Bu adam var ya Kürt de değil, sahtekara bak sahtekara. Kürdistan'da da diyor HDP alacak. Ne diyor? Biz sırtımızı YPG'ye PKK'ya dayadık diyor. Ben de diyorum ki, biz sırtımızı Diyarbakırlı kardeşlerimize ve Allah'a dayadık. Bu yola böyle çıktık. Bizim arkamızda terör örgütleri yok. Bizim arkamızda millet var millet. Bunlarda zillet.

BUNUN HESABINI SORMAYACAK MIYIZ

Ne oldu? 1 Temmuzlar geçti? Ne oldu? Ne yaptınız? Tam aksine biz Cudi'de bunları inlerine gömdük mü? Gabar'da bunları inlerine gömdük mü? Kandil'de de gömeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ya bu alçaklar değil mi 13-14-15 yaşındaki kızlarımızı, çocuklarımızı dağlara kaçıranlar bunlar değil mi? Öyleyse benim Diyarbakır'da kardeşlerim aylarca Diyarbakır Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapmadılar mı? Peki o annelerin ahı ne olacak? Bunun hesabını sormayacak mıyız? Öyleyse 31 Mart bir fırsat. Bunun hesabını sormamız lazım.

BU SEÇİM EN ÇOK DA KÜRT KARDEŞLERİMİZ İÇİN BİR BEKA MESELESİDİR

Hep beraber biz Kürt kardeşlerimizin, ne Irak'ta ne Suriye'de emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz. Onlar, Kürt kardeşlerimizi pazarlık aracı olarak kullanıyor. Bu seçim en çok da Kürt kardeşlerimiz için bir beka meselesidir. Peki Kürt kardeşlerimizin eskiden beri birçok sıkıntıları yok muydu? Ama Türkiye'de her etnik unsurun kendine göre sorunu vardı. Hepsini aştık aşıyoruz. Daha güzel olacak, daha iyi günler var önümüzde.

Hemen kolları sıvadık, eğitimde, sağlıkta, adalette, bütün enerjide tarımda yeni yeni adımlar attık. Bütün bunları da terör örgütünün saldırılarına, döktüğü kanlara rağmen başardık. Şimdi milliyetçiyim diye geçinen Meral hanım bunlarla beraber değil mi? Saadet beraber değil mi? CHP beraber değil mi? Omuz omuza beraber yürümüyorlar mı? Gelin bunların topuna 31 Mart'ta bir ders verelim. Nerede? Sandıkta.

Hak ve özgürlük diyorlar değil mi? AK Parti iktidarında kazanılan hak ve özgürlükler hiçbir dönemde oldu mu? Bu ülkede Kürt kardeşlerim, hakkını, hukukunu, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk.

Biz hep ne dedik? Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü dedik. Biz böyle yürüdük, bugün de böyle yürüyoruz, yürüyeceğiz. Aynı topraklarda yaşadığımız, aynı sıkıntıları çektiğimiz herkes bu ülkenin eşit haklarına sahip vatandaşıdır.

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