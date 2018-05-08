Erdoğan'dan CHP Yorumu: "Çıldırtmadılar ..."

Erdoğan'dan flaş CHP yorumu geldi.

TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şu şekilde;

"Cumhurbaşkanlığı için adaylar belli olmuş durumda. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakının adayı olarak şahsımı aday gösterdi. İttifak protokolümüz YSK'ya teslim edildi. Her parti kendi adayını belirleme hakkına sahiptir.

KORKARIM Kİ..

Genel başkanlığa aday olan ama bir türlü seçilemeyen birisini cumhurbaşkanlığına aday gösterdiler. CHP’nin başındaki zat aday için pek çok vasıf saymıştı. İsim açıklandığında bu aday ile belirtilen vasıflar arasında ilişki kuran pek çıkmadı. Seçmenlerine başka partilerin adayları için görev çıkartmışlar. Buna da demokrasi diyorlar. Korkarım bu işin sonu CHP’nin toptan satışına kadar gider.

CHP YORUMU: ÇILDIRTMADILAR..

Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız, onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım. Çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Sürekli bize meydan okuyan, hadi bakalım dediğimizde köşe bucak kaçan bu yalancı pehlivan hiçbir işe yaramasa da milletimizi eğlendiriyor. Bu karikatür tip ve adayının maceralarını seçime kadar izlemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz 16 yıl boyunca hayıflanmam, şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımıdandır."

CÜCE POLİTİKA..

Biri gözüne cumhurbaşkanlığı külliyesini öteki diğeri devletin uçaklarını beriki yeni yönetim sistemini kestirmiş. İlla biz bunları yıkacağız yok edeceğiz diyorlar.. Biri Çankaya’da yatacakmış. Diğeri külliyeyi gençlere tahsis edecekmiş. Böyle politika olur mu? Bu nasıl cüce bir politikadır. Çankaya’da yatmakla orayı konuk evi haline getirmekle politika yaptığını zannedenler bu milleti ne yerine koyuyorlar. Bu millet gereken cevabı 24 Haziran'da verecektir. Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz.

İnşallah 24 Haziran’da milletimizle birlikte yıkım ekibine hak ettiği dersi vereceğimize inanıyorum."

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