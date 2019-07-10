Erdoğan'dan Çetinkaya yorumu: Talimatlara uymayan bu arkadaşımızı değiştirdik

Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın bundan sonra ekonomi programlarına çok daha güçlü destek vereceğini söyledi.

Erdoğan, 'MB ataması'na yönelik eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki görev değişikliği nedeniyle özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Davul birinde, tokmak birinde, yanlış bir anlayış. Bedelini kim ödeyecek, siyasetçi ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak, banka başındaki. Yok böyle bir şey. Verilen karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır."

İşsizliğin tek haneli rakamlara düşeceğine inandığını söyleyen Erdoğan, "Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var. O kapı kapanmıştır. Bizim için IMF diye bir şey artık söz konusu değildir" diye konuştu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeniden referanduma sunulması yönündeki çağrıları eleştirerek, "Yeni yönetim sistemini baltalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'HAK-İŞ MENSUBU KARDEŞLERİMİN KAPIYA KONMASINI KINIYORUM'

'TEK ADAMCILIK DİYORSAN BİZ BUNU SİZDEN ÖĞRENDİK'

'MİLLETİMİZLE İRTİBATIMIZIN KESİLDİĞİ GÜN ZATEN BİZİM DE BİTTİĞİMİZ GÜN DEMEKTİR'