Erdoğan'dan 20 Bin Atama ve İşsizlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da katıldığı toplu açılış töreni sonrasında bölgedeki bir millet kıraathanesinde ders çalışan gençleri de ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nitelikli elemana iş kesinlikle var. Nitelikli olmayanda sıkıntı var. Bizim öyle şehirlerimiz var ki eleman bulamıyorlar. Örneğin Gaziantep. Kayseri de aynı şekilde, eleman bulamıyorlar. Böyle Türkiye'de birçok şehirlerimiz var." dedi. Öğretmen atamalarıyla ilgili MEB'in 20 bin öğretmen ataması yapacağını söyleyen Erdoğan, tüm meselenin nitelik olduğunu söyledi.
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Torpille o kadar nitelikli elemanlarla doldurdunuz ki kurumları sığırdan geçilmiyor...
20 bin alım yapacağını değil yaptığını söylüyor bahsi geçen konuşmada !!!
Niye devletin hangi kurumunda nitelikli eleman var ki ? Daha gecen gun okuduk bakan akrabası sınavda kainat sonuncusu olup yuksek lisansı kazanmis o kisinin kendine hayri yok
Gaziantep mı abi ben vAllahi billahi 3 yıldan beri işsizim Gaziantep te dev sanayi var ama hiç bir yerde alım yok reisin bundan haberi nerde olacak ki
Alım???
Gaziantep,
Kayseri!??
Farklı gezegende olsalar bunlar!.
Torpil olmayan yerde iş te olmaz alım da olmaz.
Nitelikli elemandan kastınız nedir acaba ? Demek ki üniversite mezunu olmakta yetmiyor bu memlekette( !)
Nitelikli eleman yeni mezunlardan beklenmesi tuhaf
Gerçekten mesele nitelikli eleman mi yoksa liyakatsiz alımlar mi . Söyleyecek o kadar çok şey var ki...Eleman alimlariniz batsin yerin dibine. Dayısı olanlar ilahi adaleti hiç düşünmüyor.