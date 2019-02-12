Erdoğan'dan 20 Bin Atama ve İşsizlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da katıldığı toplu açılış töreni sonrasında bölgedeki bir millet kıraathanesinde ders çalışan gençleri de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nitelikli elemana iş kesinlikle var. Nitelikli olmayanda sıkıntı var. Bizim öyle şehirlerimiz var ki eleman bulamıyorlar. Örneğin Gaziantep. Kayseri de aynı şekilde, eleman bulamıyorlar. Böyle Türkiye'de birçok şehirlerimiz var." dedi. Öğretmen atamalarıyla ilgili MEB'in 20 bin öğretmen ataması yapacağını söyleyen Erdoğan, tüm meselenin nitelik olduğunu söyledi.

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