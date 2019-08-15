Erdoğan'dan 2 bin 241 Atama!

16 Nisan 2017’de yapılan referandum sonucunda kabul edilen ve 24 Haziran 2018’de resmen yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin verdiği yetkiler, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devleti kendi hedeflerince yeniden dizayn etmesine imkân tanıdı.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in ahberine göre Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra Meclis’in ve Bakanlıkların birçok yetkisini kendisinde toplayan Erdoğan, yaptığı atamalarla tüm kamuyu yeniden şekillendirdi. Birbirinden farklı kurumlara tek başına atama yapan Erdoğan, mazbatasını aldığı 9 Temmuz 2018’den bugüne kadar tam 2 bin 241 atama kararına imza attı.

BİR GÜNDE 406 KİŞİYİ ATADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvet komutanlıklarından üniversitelere, müftülüklerden bakanlıklara, müfettişlik kadrolarından uzay ajansına kadar istediği tüm kurumlarda atama kararlarına imza attı.

Erdoğan’ın en fazla atama yaptığı ay geçen yılın Eylül ayı oldu. Erdoğan Eylül ayında tam 518 atama kararına imza attı. Erdoğan’ın bir günde en fazla atama yaptığı tarih ise 30 Mart oldu. Erdoğan, 30 Mart Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre tam 406 atama kararına imza attı. Erdoğan bu tarihte imzaladığı kararlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Vergi Müfettişlikleri kadrosuna ve Helal Akreditasyon Kurumu’na yeni isimleri atadı.

AYLARA GÖRE ATAMA SAYISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz 2018’de mazbatasını almasının ardından yaptığı atamaların aylara göre dağılımı şu şekilde:

Temmuz; 57 atama

Ağustos; 215 atama

Eylül; 518 atama

Ekim; 102 atama

Kasım; 63 atama

Aralık; 36 atama

Ocak; 60 atama

Şubat; 100 atama

Mart; 411 atama

Nisan; 26 atama

Mayıs; 51 atama

Haziran; 324 atama

Temmuz; 198 atama

Ağustos; 80 atama

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