Erdoğan CHP'ye Alparslan Türkeş'le Yüklendi!

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'le ilgili, "CHP, Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, CHP'ye oy verenlerin alışkanlıkla ya da ideolojik bağnazlıkla hareket ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 'Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katıldı.

CHP'de 'faşist zihniyet' olduğunu öne süren Erdoğan, CHP'ye oy verenlerin ya alışkanlıkla, ya ideolojik bağnazlıkla ya da biz kendimizi iyi anlatamadığımız için oraya meyledenlerden oluştuğunu biliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— CHP yandaşlarıyla, yoldaşlarıyla birlikte Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak oluşturdu. Başarılı olamayacaklar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizle gönül bağımızı güçlendirdikçe CHP'nin giderek marjinalleşeceğine ve siyasetin denkleminden çıkacağına inanıyorum. — Biz sandığın namusunu koruduğumuz sürece CHP'nin o sandıktan çıkma şansı yoktur. CHP'ye oy verenlerin ya alışkanlıkla, ya ideolojik bağnazlıkla ya da biz kendimizi iyi anlatamadığımız için oraya meyledenlerden oluştuğunu biliyoruz. — CHP, hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hiçbir zaman milli iradeye saygı duymamıştır. İnşallah önümüzdeki seçimler, CHP'nin devre dışı kalışının da miladı olacaktır. — CHP, Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor. — 31 Mart için sıkı bir hazırlık içindeyiz. En önemli görev seçim işleri başkanlarımıza ve onlarla çalışan arkadaşlarımıza düşüyor. Seçimlerde dikkat etmeniz gereken hususları tekrarlamak istiyorum. — İşi sıkı tutacağız ki 31 Mart'ta sandıklardan biz çıkalım. Arkadaşlarımız oy verme işleminden en az bir saat önce görev yerinde bulunmalı ve asla görev yerlerini terk etmemeli. Hiçbir sandığı boş bırakmamalıyız. AK Parti tüm sandıklarda üye bulundurma hakkına sahiptir. İstanbul'da il başkanımız bütün sandıklarda sandık kurulu üyelerini belirlediklerini söyledi. Getirdi önüme, rastgele 10-15 tane sandık kurulu üyesini gece 01.00 gibi aradım. Birkaç tanesi hangi sandıkta görevli olduğunu bilmiyordu. Bilenler vardı. Bir de henüz tebliğ edilmedi diyenler var. Bir gece sizi de arayabilirim. Bu işi sıkı tutacağız. Hafife almayacağız. — Oy verilen okullarda ayrı ayrı sorumlularımız olacak. İlçe teşkilatlarımız hukuki yardımdan lojistik desteğe kadar seçim hazırlıklarını yapmış olarak faaliyet gösterecektir. Milletimizin sandıktan çıkan iradesinin başımızın üzerinde yeri vardır. Orada bir sıkıntı varsa sorumlusunun sandık değil kendimiz olduğunu kabul etmemiz lazım. Milletle inatlaşılmaz, millete tabi olunur. Sandıkta sıkıntı yaşamışsak milletimizle olan gönül bağımızı sorgulamalıyız.

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