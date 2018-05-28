Erdoğan Canlı Yayında Muharrem İnce'nin O Videosunu Paylaştı

Canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında Muharrem İnce hakkında da önemli ifadeler kullandı.

Erdoğan ''Bürokratik oligarşinin dünyada köşeye sıkıştırmadığı ülke yok. Dünyada en kıdemli liderlerden biri benim. Bu süreç içerisinde tanıdıklarımın hepsi bürokratik olirgaşiden yakınmışlardır. Bizde de sadece yargı olayı değil yürütme de de bu sıkıntılar yaşandı. Yargıda o kadar yaşandıki geldi yürütmeyi de aldı.

FETÖ'nün yargı mensupları nerede neden bu ülkeyi terk edip gittiler. Gittikleri ülkede Türkiye'yi onlara şikayet ediyorlar. Bürokratik olirgaşi böyle bir şey. Bunlarda vatanseverlik söz konusu değil. Bunlar hain, ihanet içersindeler. Yoksa burada kalırlardı. Yargı, hepsi çalışmalarını sürdürüyor.''

MUHARREM İNCE'NİN GÜLEN İDDİASI

Muharrem İnce iddiasını ispatlamazsa namerttir.

Erdoğan açıkalmasının devamında rejiden izin istedi ve bir video yayınladı.

Muharrem İnce'nin O Videosu için Tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA