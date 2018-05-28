Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erdoğan Canlı Yayında Muharrem İnce'nin O Videosunu Paylaştı

Canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken Muharrem İnce hakkında da flaş sözler söyledi.

banner396

Erdoğan Canlı Yayında Muharrem İnce'nin O Videosunu Paylaştı

Canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken Muharrem İnce hakkında da flaş sözler söyledi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 23:37
Erdoğan Canlı Yayında Muharrem İnce'nin O Videosunu Paylaştı

Canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında Muharrem İnce hakkında da önemli ifadeler kullandı.

Erdoğan ''Bürokratik oligarşinin dünyada köşeye sıkıştırmadığı ülke yok. Dünyada en kıdemli liderlerden biri benim. Bu süreç içerisinde tanıdıklarımın hepsi bürokratik olirgaşiden yakınmışlardır. Bizde de sadece yargı olayı değil yürütme de de bu sıkıntılar yaşandı. Yargıda o kadar yaşandıki geldi yürütmeyi de aldı.

FETÖ'nün yargı mensupları nerede neden bu ülkeyi terk edip gittiler. Gittikleri ülkede Türkiye'yi onlara şikayet ediyorlar. Bürokratik olirgaşi böyle bir şey. Bunlarda vatanseverlik söz konusu değil. Bunlar hain, ihanet içersindeler. Yoksa burada kalırlardı. Yargı, hepsi çalışmalarını sürdürüyor.''

MUHARREM İNCE'NİN GÜLEN İDDİASI

Muharrem İnce iddiasını ispatlamazsa namerttir. 

Erdoğan açıkalmasının devamında rejiden izin istedi ve bir video yayınladı.

Muharrem İnce'nin O Videosu için Tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ErdoğanSon DakikaMuharrem InceKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaoğlu'ndan Canlı Yayında Flaş Sözler: Seçim İkinci Tura Kalırsa..
Kılıçdaoğlu'ndan Canlı Yayında Flaş Sözler: Seçim İkinci Tura Kalırsa..
Muharrem İnce'nin Korumalarının Sahneden İndirdiği O İsim Konuştu
Muharrem İnce'nin Korumalarının Sahneden İndirdiği O İsim Konuştu
Muharrem İnce'den Son Dakika Pensilvanya Açıklaması
Muharrem İnce'den Son Dakika Pensilvanya Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim