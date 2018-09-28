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Erdoğan : Can Dündar Bir Ajan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel basına kapalı olarak yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması düzenledi.

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Erdoğan : Can Dündar Bir Ajan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel basına kapalı olarak yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması düzenledi.

28 Eylül 2018 Cuma 14:52
Erdoğan : Can Dündar Bir Ajan

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından Almanya'da resmi devlet töreni ile karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Can Dündar ile ilgili sorulan sorulara "Can Dündar’ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi, kaçak yollarla Almanya’ya giriş yapmıştır. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez, suç teşkil eder. Bir diğer konu biz Almanya ile aramızda suçluların iadesi anlaşmamız vardır. Bizim böyle bir suçluyu iadesini istemek en doğal hakkımızdır." şeklinde açıklamalar yaptı.

MUHABİRİN SORUSU ŞÖYLE: Türkiye’de Alman vatandaşlarının tutuklu olmasını belirttiniz. Sayın cumhurbaşkanı umut vaat etti mi çözüm bulunacağına dair… Can Dündar’ın akredite olması ama sayın cumhurbaşkanını dikkate alarak kendisi gelmiş buraya, bu konuyu ele aldınız mı? Nazi serzenişlerinizden ötürü özür dilediniz mi? Sayın Dündar iade talebi varmış kendisiyle ilgili, bunu bir kışkırtma olarak mı görüyorsunuz? Dündar hâlbuki akredite olmuştu.

MERKEL'in CEVABI ŞÖYLE; Şimdi ben adli yardımlaşma ile ilgili söz konusu olan tek tek konuları ele almak istemiyorum. Gazeteci Can Dündar konusu ile ilgili iki ülkenin ihtilafları olduğu ortada. Kendisinin basın toplantısına katılmayacağına kendisi karar vermiştir. Yine yanlış anlaşılma olmasın diye şunu söylemek istiyorum. Burada herhangi bir şekilde iki sınıflı bir akreditasyon uyguluması yoktur. Çok sayıda gazeteci burada bulunuyor, bundan ötürü herkes tek tek soru soramıyor. Ama eşitlik açısından bu hak tanınmıştır. Bunu açıklamak istedim. Gazeteci Can Dündar’ın kendisi katılmama kararı vermiştir. Kendisiyle ilgili sayın cumhurbaşkanı ile farklı görüşlerin olduğunu teyit edebilirim.

ERDOĞAN'ın CEVABI ŞÖYLE; Bu samimi açıklaması için teşekkür ediyorum. Türk yargısı bırakılması gerekli olanları tutuksuz yargılanmak üzere de olsa serbest bırakmıştır. Hiç ona gerek kalmadan bırakılması gerekeni de serbest bırakmıştır, şimdi burada isim vermeyeceğim. Fakat son söylediğiniz kişiye gelince; önce Can Dündar’ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi, kaçak yollardan Almanya’ya giriş yapmıştır. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre bir mahkumdur ve 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır, ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir.

Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez, suç teşkil eder. Bir diğer konu biz Almanya ile suçluların iadesi anlaşması yapmış bir ülkeyiz. Bizim böyle bir suçluyu iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Bir Alman hakikaten burada yargılanmış mahkum olmuşsa, bizden Almanya isteyebilir. Biz de bunu vermek durumundayız. Böyle bir şey benim başıma gelse, ben veririm, hiç bakmam.

Kaynaklar; Hürriyet - Milliyet - Anadolu Ajansı - Demirören Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 28.09.2018 15:15
Anahtar Kelimeler:
erdoğan can dündar ajan
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